Bairros nobres da bola: a história por trás das semifinais do Candangão

Robert Renan em Ceilândia: o zagueiro do Vasco tem orgulho da "quebrada" ao falar da cidade na qual nasceu, foi criado e começou a jogar futebol - (crédito: Divulgação/RR Sports)

O Campeonato Candango de 2026 vive uma semifinal programada para ir além das quatro linhas. Protagonistas da reta decisiva do torneio, Gama, Ceilândia, Samambaia e Sobradinho representam regiões administrativas consolidadas como bairros nobres da bola no Distrito Federal. Em cada uma delas, nasceram ou cresceram atletas de destaque no cenário nacional e internacional. A definição do primeiro finalista ocorre hoje, às 16h, no Bezerrão, quando o alviverde e o alvinegro se enfrentam, com transmissão da Record. Amanhã, o Cachorro Salsicha e o Leão da Serra completam o roteiro dos duelos entre quatro cidades responsáveis por contar a história da formação de talentos na capital.

No Gama nasceu um dos maiores jogadores brasileiros deste século. Pentacampeão com a Seleção Brasileira, em 2002, e eleito o melhor jogador do mundo em 2008, Kaká veio ao mundo na região administrativa antes de crescer em Taguatinga e iniciar a trajetória até o ápice no futebol europeu. Apesar da carreira construída longe do Distrito Federal, o craque manteve ligação afetiva com a cidade natal.

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Na melhor temporada da carreira, Kaká voltou ao Bezerrão e participou da reinauguração do estádio em um amistoso entre Brasil e Portugal, vencido pela Seleção por 6 x 2. Na ocasião, o meia falou sobre a emoção de atuar no local onde nasceu. “Mesmo morando fora, sempre venho a Brasília pelo menos duas vezes por ano. Tenho um contato muito próximo com meus familiares. Será um jogo muito especial para mim, ainda mais por ser no Gama, exatamente o local em que nasci. É uma felicidade especial”, afirmou à época.

O Gama também aparece como ponto de origem de talentos da nova geração. Endrick, candidato a disputar a Copa do Mundo de 2026 com a Seleção Brasileira, estudou na Escola Classe 09 da região administrativa e jogou em escolinha do clube alviverde. Outro nome em ascensão no futebol europeu, o atacante Igor Thiago também nasceu na cidade.

Do outro lado do confronto de hoje está Ceilândia, região administrativa mais populosa do Distrito Federal e também responsável por exportar talentos para o cenário nacional. O exemplo mais recente é o zagueiro Robert Renan, atualmente no Vasco. O defensor mantém relação próxima com a cidade e costuma realizar eventos na região durante as férias. Antes de ser anunciado pelo clube carioca, por exemplo, o jogador utilizou as instalações do Ceilândia para manter a forma física e manifestou carinho ao Gato Preto.

Robert costuma destacar o amor por Ceilândia a cada visita feita à cidade. No ano passado, por exemplo, registrou as férias em um canal pessoal no YouTube e destacou a transformação social vivida pelo local onde cresceu. “As coisas mudaram bastante desde que eu saí da minha ‘quebrada’. Tinha bastante tráfico, guerra entre gangues. Hoje, as crianças têm um campo sintético e podem brincar na rua até 10h da noite”, comentou o menino criado na Expansão do Setor O.

O segundo confronto da semifinal também carrega identidade formadora. Samambaia revelou o atacante Ângelo Gabriel, revelado pelo Santos e, hoje, no futebol árabe. Já Sobradinho construiu tradição no desenvolvimento de goleadores, com nomes históricos como Toni e Dimba. A cidade da região norte do DF também conta com uma curiosidade: quase contou com Caio Bonfim nos gramados, antes de o atleta se transformar em referência mundial da marcha atlética.

Apesar da origem nas regiões administrativas do DF, os atletas têm algo em comum. Nenhum deles conseguiu defender clubes do Campeonato Candango em nível profissional. Os talentos deixaram o Distrito Federal ainda jovens para buscar oportunidades em centros maiores do futebol brasileiro. O contraste evidencia um desafio histórico do esporte local: formar jogadores capazes de alcançar o cenário nacional, mas com dificuldades para mantê-los por mais tempo nos clubes da própria região.

Jogos de volta

Dentro de campo, a disputa pelas vagas na final segue aberta. Após empate por 1 x 1 no jogo de ida no Abadião, o Gama joga por nova igualdade para garantir a classificação no Bezerrão. O Ceilândia precisa vencer para avançar à decisão. No outro lado da chave, o Samambaia também carrega vantagem após o duelo sem gols diante do Sobradinho no primeiro confronto. O Cachorro Salsicha avança com novo empate na soma dos resultados.

Entre memórias de craques e sonhos de novas gerações, o Candangão 2026 transforma as semifinais em uma vitrine do talento nascido nas periferias da capital. Nos gramados do Distrito Federal, quatro cidades tentam consolidar, com a taça de campeão, o posto de verdadeiro bairro nobre da bola.

PROGRAME-SE

FICHA TÉCNICA - HOJE (14/3)

Ida: 1 x 1 (Gama tem a vantagem do empate)

GAMA

Leandro (Renan Rinaldi); Michel Henrique, Darlan, Zulu e Lucas Piauí; Lúcio, Russo, David Lucas e Renato; Ramon e Felipe Clemente

Técnico: Luís Carlos Souza

CEILÂNDIA

Sucuri; Sávio, Henrique Alagoano, Barão e Fabinho; Cleyton Maranhão, Sandy e Robert; Cardoso, Marquinhos e Patrickão

Técnico: Adelson de Almeida

Estádio: Bezerrão, no Gama

Horário: 16h

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa

Ingressos: R$ 30 a R$ 75

FICHA TÉCNICA - AMANHÃ (15/3)

Ida: 0 x 0 (Samambaia tem a vantagem do empate)

SAMAMBAIA

Murilo; Caetano, Regino, Iago e Romário; Talisca, Nolasco e Lila; Jadilson, Vitor Xavier e Diego Xavier

Técnico: Leonardo Roquete

SOBRADINHO

Michael; Douglas Rato, Medeiros, Felipe Kauan e China; Paranhos, Geovane e Bernardo; Thiago André, Rodriguinho e Roniel

Técnico: Vinícius La Porta

Estádio: Serejão, em Taguatinga

Horário: 16h

Árbitro: Marcello Rudá

Ingressos: R$ 10 a R$ 5