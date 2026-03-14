Botafogo x Flamengo: como a Premier League influencia o clássico

O volante Danilo e o meia Paquetá são as contratações mais caras de Botafogo e Flamengo - (crédito: Vitor Silva/Botafogo e Gilvan de Souza/Flamengo)

A liga mais badalada do planeta bola influencia os dois últimos campeões brasileiros e da Libertadores. Adversários no clássico deste sábado (14/3), às 20h30, no Nilton Santos, Botafogo e Flamengo contam com jogadores moldados na Premier League para levar intensidade e experiência adquiridas na Inglaterra. O Prime Video (streaming) transmite o duelo.

O principal jogador do Botafogo do técnico Martín Anselmi até aqui é o volante Danilo. O boleiro formado no Palmeiras teve experiência de dois anos e meio no Nottingham Forest. Foram 63 partidas, seis gols e quatro assistências no período. Amadureceu tática e tecnicamente e sob as mentorias dos treinadores Steve Cooper e Nuno Espírito Santo.

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Danilo evoluiu para além do papel defensivo. Hoje, tira onda de atacante no Glorioso: são cinco gols em 10 partidas e indica corresponder ao investimento de 22 milhões de euros, que o coloca como maior contratação da história do clube.

Outro alvinegro com o molho inglês é o lateral-esquerdo Alex Telles. Aos 33 anos, segue como titular absoluto da posição na terceira temporada no Botafogo. É líder do grupo e carrega no currículo a experiência de pressão diária no gigante Manchester United, entre 2020 e 2022. É dele a missão dentro de campo de manter o ânimo após a eliminação na terceira fase da Pré-Libertadores para o Barcelona de Guayaquil três dias atrás no Nilton Santos.

O Flamengo coloca quatro "ingleses" à disposição do técnico Leonardo Jardim. O meio-campista Jorginho é "o cara" da cadência e dá pitadas de Chelsea e Arsenal no rubro-negro. No setor defensivo, a liderança é de Danilo. O lateral-direito e zagueiro absorveu conhecimento do melhor treinador do mundo, Pep Guardiola, entre 2017 e 2019. Não à toa, tornou-se um dos "conselheiros" de Jardim.

"A experiência com o Guardiola me ajudou muito a pensar o jogo, os espaços, o timing dos passos, o timing de movimentação. E isso eu vou passando para os meus companheiros. Ajudo bastante, obviamente não passo por cima da comissão, mas ajudo quando eu posso ajudar, quando sou chamado também", destacou em entrevista ao site GE.

Emerson Royal defendeu o Tottenham por três temporadas. Dividiu gramado com estrelas, como Harry Kane e o sul-coreano Heung-min Son, e encarou alguns dos ataques mais qualificados do planeta. O ritmo acelerado exigia apoio constante na fase ofensiva e fôlego para recompor.

O último boleiro com experiência no país berço do futebol moderno foi Lucas Paquetá, sob o peso de contratação mais cara da história do futebol brasileiro, por 42 milhões de euros, mas ainda não engrenou. Chegou desperdiçando chance clara na Supercopa do Brasil contra o Corinthians, quando a partida estava 1 x 0 para os paulistas. As melhores atuações foram contra os modestos Sampaio Corrêa e Madureira pelo Campeonato Carioca. Porém, foi justamente contra o Botafogo o primeiro gol em clássico e contra time da Série A, nas quartas de final do Estadual.

O treinador Leonardo Jardim tem explicações para o jogador de 28 anos ainda não ter deslanchado no retorno. A principal diz respeito à maneira como o antecessor Filipe Luís o escalava. "Acho que ele pode fazer três posições na equipe: segundo volante, meia mais ofensivo e meia pela direita. Tínhamos que preparar um cenário porque ele não é um ponta. Se for receber a bola em cima da linha e driblar, não vai funcionar", analisou.