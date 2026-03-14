Léo Pereira faz acordo e encerra briga judicial com influencer

O jogador do Flamengo, Léo Pereira, e a influenciadora digital Tainá Castro, encerraram uma disputa judicial que durava seis meses após um acordo entre as partes. A notícia foi divulgada pelo Portal LeoDias, que afirmou que as partes chegaram a um consenso após negociações.

Um dos pontos debatidos, ainda segundo o portal, foi a possibilidade dos filhos do casal se mudarem para Madri com Tainá, que vive atualmente relacionamento com o zagueiro, do Real Madrid, Éder Militão. Entretanto, o assunto será debatido após o encerramento do processo. Anteriormente, a disputa entre o zagueiro do Flamengo e Tainá Castro, enfrentava dificuldades na comunicação entre as partes, o que segundo a reportagem foi resolvido.

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Histórico de processo contra influenciadora

Em 2025, a Vara da Família do Rio de Janeiro registrou cinco processos envolvendo o jogador e a influenciadora. As questões, aliás, envolviam transferências de imóveis para a Espanha, pensão alimentícia e mudança dos filhos do casal para o país europeu.

Tainá Castro atualmente vive relacionamento com Éder Militão, enquanto Léo Pereira terminou recentemente com Karoline Lima. O zagueiro do Flamengo e a influenciadora são pais de Matteo, de 4 anos, e Helena, de 5.