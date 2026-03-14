No Azerbaijão, time de brasileiro chega a 25 jogos de invencibilidade

Se tem um time na atualidade difícil de ser batido, é o Sabah, do Azerbaijão. O time chegou neste sábado (14/3) à incrível marca de 25 jogos de invencibilidade, que já perdura desde agosto de 2025. A vítima da vez foi o Imisli Fk, justamente o último a conseguir bater a equipe que tem entre seus destaques o zagueiro Nogueira, ex-Fluminense. O placar? Goleada por 5 a 0, pelo Campeonato Azerbaijano.

Com tais resultados, a equipe aparece na liderança da Liga, com 59 pontos – sete a mais que o vice-líder Qarabag, atual penta campeão. Assim, Nogueira já tenta visualizar o título inédito do principal torneio do Azerbaijão.

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"Estamos vivendo um sonho, mas bem acordados. Tudo fruto de um trabalho muito sério que temos feito desde o ano passado, quando o clube conquistou o primeiro título de sua história, a Copa do Azerbaijão. Mas ser campeão da liga seria algo inédito e estamos focados atrás dessa conquista também. Hoje demos mais um grande passo", disse Nogueira.

O Sabah é um clube fundado há apenas nove anos e que começa a colher os frutos. Além de estar bem próximo do inédito título do Campeonato Azerbaijano, também já está classificado para a semifinal da Copa do Azerbaijão – onde enfrentará o Qarabag, aliás. A próxima partida do Sabah será na quinta-feira (19/3), quando receberá o Sumqayit, sexto colocado.