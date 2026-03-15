Candangão: entenda por que o presidente do COB torce pelo Sobradinho

A família do esporte: Marco La Porta (E) e o filho, Vinicius, técnico do Sobradinho - (crédito: Arquivo pessoal)

Marco Antonio La Porta está acostumado à tensão dos principais eventos esportivos do mundo como presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), mas tem vivido algo novo. Aos fins de semana, tem deixado um pouco de lado a versão dirigente para virar o torcedor número um do filho, Vinicius La Porta, treinador do Sobradinho e um dos responsáveis por tentar devolver o Leão da Serra à final do Campeonato Candango. Neste domingo (15/3), às 16h, orquestra o time no jogo de volta da semi contra o Samambaia, no Serejão.

O presidente do COB testemunhou, em fevereiro, a conquista da inédita medalha do Brasil em Olimpíadas de Inverno, o ouro do esquiador Lucas Pinheiro Braathen em Milão-Cortina. Porém, acompanhar o filho à beira do gramado gera sentimento diferente. "No ano passado, no jogo do acesso do Aquidauana (ex-clube de Vinicius), estava tão nervoso quanto em uma competição, porque entra muito a questão emocional da partida", compartilha.

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Apesar das conversas frequentes sobre esporte, Marco La Porta tem a preocupação de não interferir nas decisões profissionais do herdeiro. "Ele precisa trilhar o próprio caminho. Começar na base, onde ele já fez grandes trabalhos, e fazer a transição para o profissional com segurança, aprendendo a lidar com as dificuldades", aconselha.

Vinicius vive a segunda experiência como técnico. No ano passado, comandou o Aquidauana-MS por 10 jogos, com sete vitórias, dois empates e uma derrota. A campanha alçou o time à primeira divisão estadual. Depois, foi convidado para trabalhar com as categorias de base do Sobradinho e assumiu a prancheta antes da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Vinicius La Porta está a um passo da final do Candangão com o Sobradinho (foto: Wagner Araújo)

Tornou-se treinador da equipe principal do Sobradinho após a saída de Daniel Franco a uma rodada do fim da primeira fase. A estreia foi com vitória por 1 x 0 sobre o Brasília, suficiente para a classificação à semi. Vinicius vê o torneio do DF com competitividade maior do que muitos imaginam. “Muitas pessoas acham que estadual de menor expressão tem nível baixo, mas intensidade física e técnica dos jogos é muito grande”, destaca.

Aos 31 anos, é o técnico mais jovem entre os quatro semifinalistas do Candangão 2026. Pode superar a concorrência de Leonardo Roquete (39, do Samambaia) na semifinal. Na decisão em jogo único no Mané Garrincha, em 21 de março, o adversário seria o gamense Luis Carlos Souza (62).

"Penso nisso quase todos os dias, não necessariamente na estatística de estar entre os mais jovens, mas na oportunidade que está na minha frente e em um ano de oportunidade profissional já ter oportunidade de almejar estar em uma final por título estadual de Série A. Sou muito grato pela confiança que a diretoria me deu", discursa. O título para Vinicius estreitaria os laços com o DF, onde mora desde 2010 e cursou a faculdade de educação física.

"Trabalhar com o futebol veio de forma natural, sempre fui apaixonado pelo esporte, não só por influência do meu pai. Venho de uma família muito apaixonada por esportes. O futebol foi o que mais me atraiu desde pequeno, pratiquei desde minha infância e adolescência. Foi natural que seguisse o caminho da faculdade de educação física e seguisse o futebol", ressalta.

Marco La Porta assistirá ao jogo deste domingo no Rio de Janeiro, mas se programa para acompanhar direto do Estádio Mané Garrincha o filho em uma possível final.

O Sobradinho empatou sem gols com o Samambaia no jogo de ida no Estádio Defelê, na Vila Planalto. Hoje, precisa vencer para avançar à decisão. Empate favorece o adversário, devido à campanha de segundo lugar na primeira fase.

O Leão da Serra não disputa uma final de Campeonato Candango desde 2018. Naquela temporada, bateu o Brasiliense e adicionou à sala de troféus o terceiro título, somando-se às conquistas de 1985 e 1986.