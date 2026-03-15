Pragmático, Palmeiras vence o Mirassol na volta ao Allianz

Flaco, em boa fase, decide a favor do Palmeiras - (crédito: Reprodução/Palmeiras )

Após quatro meses, o Palmeiras retornou ao Allianz Parque e voltou a alegrar a torcida. Neste domingo (15/3), o Verdão bateu o Mirassol por 1 x 0, gol de Flaco, no primeiro tempo. Reaberto, o estádio estava fechado para a troca do gramado artificial da praça esportiva do Palestra.

Com o resultado, o Palmeiras vai a 13 pontos e assume a liderança. Mas terá que torcer para o São Paulo não pontuar diante do Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, também neste domingo. Já o Mirassol é o 12º lugar, com seis pontos.

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Organizado, o Mirassol controlou boa parte do primeiro tempo com posse de bola e demonstrou que não seria coadjuvante no Allianz Parque. Mas o time do interior de São Paulo não tinha as mesmas opções de um fortíssimo Palmeiras. Na metade da etapa inicial, Flaco acertou um lindo chute e abriu o placar para os donos da casa. O Leão não se intimidou, porém, faltou a mesma efetividade do adversário deste fim de semana.

O Mirassol ameaçou no início do segundo tempo, como havia feito com Formiga, nos 45 minutos iniciais. O time não baixou a guarda, mas esbarrou na forte marcação do Palmeiras. Nos momentos seguintes, sem nenhum brilho, o Verdão soube administrar a vantagem. O time de Abel Ferreira ganha jogando bem ou mal. Ou seja, é um fortíssimo postulante ao título de um campeonato que vai premiar a regularidade.

Ficha técnica

PALMEIRAS X MIRASSOL

Campeonato Brasileiro 6ª rodada

Data e horário: 15/3/2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Gols: Flaco, 25’/1ºT (1-0)



PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay, Gómez, Fuchs e Arthur (Piquerez, 24’/2ºT); Freitas (Larson, 35’/2ºT), Andreas (Evangelista, 12’/2ºT), Arias (Felipe Anderson, 24’/2ºT), Allan e Maurício (Martínez, 35’/2ºT); López. Técnico: Abel Ferreira.



MIRASSOL: Walter; Formiga, João Victor, Machado e Reinaldo (Victor Luiz, Intervalo); Aldo, Moura (Pires, Intervalo), Shaylon; Negueba, André Luis (Fogaça, 27’/2ºT) e Carlos Eduardo (Tiquinho, Intervalo). Técnico: Ivan Baitello



Árbitro: Rodrigo Jose Pereira e Lima (PE)

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Cartão Amarelo: Carlos Miguel, Evangelista (PAL); Formiga, Moura, Reinaldo, Negueba (MIR)