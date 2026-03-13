Seleção ganha nova camisa reserva com inspiração na fauna brasileira

Da esquerda para direita, os jogadores Vinicius Junior (atacante, Real Madrid), Vitor Roque (atacante, Palmeiras), Estêvão (atacante, Chelsea), Marquinhos (zagueiro, PSG) e Matheus Cunha (atacante, Manchester United), durante a campanha de divulgação - (crédito: Divulgação/Jordan/Nike)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) revelou, na noite dessa quinta-feira (12/3), a nova camisa azul da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O Mundial acontecerá entre os dias 11 de junho e 19 de julho, com sede tripla nos EUA, México e Canadá. Faltam 90 dias para o começo do torneio.

O evento oficial de lançamento aconteceu em São Paulo, com a presença do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho. A nova camisa reserva conta com nova identidade. Agora, ao invés de tom único em azul escuro, tons de preto acompanham o design. A estampa, além disso, foi feita com inspiração na fauna brasileira. O slogan "Joga Sinistro" deu nome à campanha. A frase é uma releitura de uma propaganda antiga da marca com a Amarelinha, o "Joga Bonito".

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Há ainda uma novidade quanto à fornecedora de material esportivo. A Jordan Brand, filiada à Nike, vestirá o Brasil durante o Mundial. Esta será a primeira vez em que a marca, de nome homônimo ao do ex-jogador de basquete americano, Michael Jordan, estampará o uniforme de uma seleção nacional.

Veja mais fotos da nova camisa do Brasil:

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Data de estreia já está definida

O Brasil estreará a nova camisa azul logo no primeiro compromisso do ano. No próximo dia 26 de março, a Seleção duelará contra a França, em amistoso disputado em Boston, nos Estados Unidos. Antes de estreiar na Copa do Mundo, no dia 13 de junho, contra Marrocos, a Seleção ainda enfrenta Croácia, no dia 31 de março; Panamá, no dia 31 de maio; e Egito, em seis de junho. Todos os compromissos serão partidas amistosas.

Já a camisa amarela da Canarinho, a mais tradicional e titular da Seleção, será lançada na próxima semana, conforme adiantou o GE.

Preços salgados no site oficial da marca

Desde as 21h de quinta, os uniformes já estão disponíveis no site oficial da Nike.

Veja todas as opções anunciadas pela marca:

Modelo Jogador (versão usada em campo): R$ 749,99

Modelo Torcedor: R$ 449,99

Modelo Infantil: R$ 399,99

Modelo Criança: R$ 350,99



No endereço, também é possível encontrar modelos casuais que fazem parte de uma nova coleção streetwear. Exemplos são camisetas, shorts, calças e agasalhos.