Sextou com duelo entre Brasília e Corinthians no Nilson Nelson pelo NBB

O Ginásio Nilson Nelson será palco de mais um capítulo importante desta reta final da primeira fase do Novo Basquete Brasil (NBB). Hoje, o Brasília Basquete recebe o Corinthians, às 20h15, em um confronto direto por posições mais acima na tabela. Os extraterrestres estão no sexto lugar, enquanto os alvinegros estão em quinto e, ambos, apesar de classificados aos playoffs, querem conquistar uma boa classificação. A NSports transmite ao vivo. Os ingressos podem ser adquiridos no aplicativo do time candango.

Na última vez na qual as equipes se encontraram, em São Paulo, o Brasília sofreu um revés para os donos da casa, por 79 x 66. Naquele jogo, os donos da casa quebraram um jejum de duas partidas sem vencer como mandante, enquanto o ET tropeçava na sequência positiva na liga nacional. Inclusive, a vitória corintiana pesou no critério para o clube do DF cair de posição e o Corinthians tomar o quinto lugar, pois as equipes possuem números semelhantes.

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O retrospecto entre as equipes é mais favorável para o time do Parque São Jorge. Dos últimos 17 duelos, o Brasília triunfou em apenas três e, no Nilson Nelson, os paulistas costumam dar trabalho. Entretanto, nesta temporada, o time de Dedé Barbosa é quase imbatível quando está em casa: de 13 jogos, apenas uma derrota. Entre todos os times do NBB, só o líder Pinheiros possuí a mesma potência como mandante.

"Sabemos que será um jogo muito duro, contra uma equipe que vem em uma sequência muito boa na competição. É uma grande oportunidade para quebrarmos essa série deles e seguirmos forte na temporada. Jogando em casa, com o apoio da nossa torcida, a gente fica ainda mais forte e confiante para buscar essa vitória", salietou o armador argentino Facundo Corvalán.

Os ingressos do jogo são vendidos no aplicativo oficial do Brasília Basquete. As opções variam de R$ 40 (meia solidária, com doação de 1kg de alimento) a R$ 400 (cadeira de quadra). Mulheres e crianças até 10 anos não pagam.

*Estagiária sob a supervisão de Danilo Queiroz

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