Luxemburgo é internado na UTI após mal-estar em Palmas

Luxemburgo é internado na UTI em hospital de Palmas - (crédito: Foto: Divulgação)

Vanderlei Luxemburgo foi internado após um mal-estar na madrugada de quinta-feira (19), em Palmas, devido a um quadro de infecção pulmonar. Após uma bateria de exames, equipe médica optou por transferi-lo à UTI do Hospital Medical Santa Thereza, na capital de Tocantins, para cuidados mais intensivos.

A transferência à UTI foi confirmada pela assessoria do ex-técnico, que detalhou o encaminhamento e anunciou a interrupção dos compromissos públicos.

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Por orientação médica, será transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do mesmo hospital, onde já iniciou tratamento com antibioticoterapia adequada. Em razão do quadro, todas as agendas estarão suspensas até o seu restabelecimento, comunicou ao Metrópoles.

Agenda de Luxemburgo

O profissional mantinha atividades públicas e participações programadas em debates esportivos mesmo após aposentadoria. Paralelamente, o ex-treinador já havia redirecionado a trajetória para política. Ele teve a pré-candidatura ao Senado-TO oficializada pelo Podemos, em anúncio feito por Renata Abreu, presidente nacional do partido.

A mudança de foco, aliás, incluiu uma decisão direta sobre o futebol. Isso porque Vanderlei recebeu uma proposta do presidente do Santos, Marcelo Teixeira, para assumir cargo como manager esportivo ou treinador do projeto que conta com Neymar e Gabigol. Ele, porém, recusou e alegou não ter a mesma paciência para gerir uma equipe.

Ele indicou ainda que poderá encerrar definitivamente a carreira no esporte caso seja eleito, ao longo do mandato de oito anos em Brasília. Essa etapa se apoia na relação com o Tocantins, visto que reside em Palmas e mantém negócios no estado base que sustenta a tentativa de consolidar sua candidatura.

Segundo o site Carta Capital, o instituto Real Time Big Data divulgará, na quarta-feira (25), uma pesquisa de intenção de voto para o Senado no estado, com 1.600 entrevistas e margem de erro de dois pontos percentuais.