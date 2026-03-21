João Fonseca é eliminado pelo número 1 Carlos Alcaraz no Miami Open

Carlos Alcaraz e João Fonseca se cumprimentam depois da partida em Miami: o brasileiro fez uma boa partida contra o espanhol - (crédito: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Em um intervalo de 10 dias, João Fonseca enfrentou os dois melhores tenistas do mundo. Depois de jogar dois tie-breaks contra Jannik Sinner, o brasileiro teve maiores dificuldades diante de Carlos Alcaraz, o número 1 do ranking, e foi eliminado do Miami Open com derrota por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h35.

O duelo entre Fonseca e Alcaraz atraiu muito público para a quadra central do torneio em Miami Gardens, montada no Hard Rock Stadium - casa do Miami Dolphins e sede de jogos da próxima Copa do Mundo, sendo um deles a partida da seleção brasileira contra a Escócia, em junho. Seguidas vezes, a torcida se empolgou com o brasileiro e gritou seu nome em sinal de apoio.

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Apesar das derrotas para Sinner e Alcaraz, Fonseca tem o que comemoram. O brasileiro se mostrou competitivo contra os melhores tenistas do planeta e deixou uma boa impressão. O principal desafio é ser regular daqui em diante e esquecer de vez o cenário negativo do início da temporada. Aos 19 anos, o tenista carioca é visto como um dos poucos com potencial para rivalizar com Alcaraz e Sinner, porém levantou dúvidas pela oscilação nos primeiros compromissos de 2026.

O adversário de Alcaraz na próxima fase será o americano Sebastian Korda, que não teve problemas para eliminar o argentino Ugo Carabelli por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3. A partida da terceira rodada deve acontecer no domingo.

Fonseca, por sua vez, se despede de Miami e agora vai se preparar para a gira de saibro, começando em Mônaco, com o Masters 1000 de Montecarlo, agendado para 4 de abril. Depois, será a vez do ATP 500 de Munique, na Alemanha, dia 13 do mesmo mês.

Fonseca começou com dificuldades para encaixar seus primeiros saques. Esses erros lhe custaram logo o terceiro game da partida, em que Alcaraz conseguiu se aproveitar das falhas e buscou a primeira quebra.

O espanhol não vivia uma noite perfeita e cometeu deslizes. A diferença entre o número 1 do mundo e o brasileiro é que o melhor tenista do planeta tem experiência suficiente - apesar da pouca idade, 22 anos - para sair das situações embaraçosas e confirmar seus saques.

Fonseca chegou a ficar à frente no marcador em games com saque de Alcaraz, mas, quando o espanhol passava a encarar as jogadas com concentração e firmeza, retomava a dianteira e confirmava os serviços.

O primeiro set foi marcado por muitos erros. Alcaraz e Fonseca cometeram duas duplas faltas cada. O brasileiro teve oito erros não forçados, enquanto o espanhol registrou 10. Um pouco melhor na partida, o número 1 do mundo venceu o primeiro set por 6/4.

O segundo set se desenhou novamente favorável a Alcaraz. Logo no primeiro game, o espanhol quebrou o saque de Fonseca. O brasileiro se manteve no páreo apesar da desvantagem e teve oportunidade para ganhar games no serviço do adversário. O set se desenrolou com maior fluidez e alguns ralis interessantes.

Alcaraz controlou a partida mesmo que permitisse ao brasileiro sonhar com uma quebra. O espanhol e Fonseca foram confirmando seus serviços até o game decisivo que confirmou a vitória do número 1 do mundo, com mais um 6/4.