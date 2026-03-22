Botafogo demite técnico Martin Anselmi

O técnico assumiu a prancheta alvinegra no início deste ano no lugar de Davide Ancelotti e durou apenas três meses no cargo - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo anunciou neste domingo (22) a demissão do técnico Martin Anselmi. Mesmo após a vitória sobre o Bragantino por 2 a 1, neste sábado (21), o treinador argentino foi desligado do cargo após uma reunião nesta manhã. Em nota, aliás, o clube alegou não ter visto evolução, progresso e resultados esperados.

*Mais informações em breve

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