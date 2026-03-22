InícioEsportes
Futebol

Botafogo demite técnico Martin Anselmi

Apesar da vitória sobre o Bragantino, treinador foi desligado neste domingo (22)

O técnico assumiu a prancheta alvinegra no início deste ano no lugar de Davide Ancelotti e durou apenas três meses no cargo - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)
O técnico assumiu a prancheta alvinegra no início deste ano no lugar de Davide Ancelotti e durou apenas três meses no cargo - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo anunciou neste domingo (22) a demissão do técnico Martin Anselmi. Mesmo após a vitória sobre o Bragantino por 2 a 1, neste sábado (21), o treinador argentino foi desligado do cargo após uma reunião nesta manhã. Em nota, aliás, o clube alegou não ter visto evolução, progresso e resultados esperados.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

*Mais informações em breve

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 22/03/2026 14:19
    SIGA
    x