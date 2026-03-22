Vasco vence o Grêmio e engata quarto jogo invicto no Brasileirão

Vasco fez grande jogo e venceu o Grêmio em São Januário - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

Em um São Januário que não cabia um mosquito, o Vasco fez de sua casa novamente um caldeirão e conquistou mais uma importante vitória no Brasileirão. O Cruzmaltino superou o Grêmio por 2 a 1 – gols de Cuiabano e David – e engatou o quarto jogo invicto sob o comando de Renato Gaúcho. Carlos Vinícius descontou para a equipe gaúcha.

Com o resultado, o Vasco vai para a Data Fifa na 9ª colocação do Brasileirão, com 11 pontos em oito rodadas. Enquanto isso, o Grêmio estaciona no 8º lugar, com os mesmos 11 pontos do Cruzmaltino, mas acima pelo saldo de gols superior.

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Lei do Ex

Antes do Grêmio conseguir criar uma jogada perigosa de ataque, o Vasco balançou as redes em São Januário. Logo aos seis minutos de jogo, após descida em velocidade pelo lado esquerdo de ataque, Cuiabano finalizou e abriu o placar para o Cruzmaltino. Formado nas categorias de base do Grêmio, o lateral marcou em todos os jogos contra seu antigo clube. Ao todo, foram quatro partidas e quatro gols.

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Põe no DVD!

Melhor no jogo, era questão de tempo para que o Vasco ampliasse sua vantagem em São Januário. Após obrigar o goleiro Weverton a fazer duas boas defesas, David conseguiu vencer o goleiro gremista para dobrar a vantagem vascaína. Cuiabano recebeu na ponta esquerda e encontrou o atacante na área. Sozinho, David emendou de primeira e marcou o segundo aos 34.

Sempre ele!

Após o segundo gol, o Grêmio acordou na partida. Com dois gols de desvantagem, o Tricolor passou a atacar mais e não demorou para descontar no placar ainda no primeiro tempo. Artilheiro do Brasileirão, Carlos Vinícius encontrou as redes mais uma vez na competição, dessa vez com um lindo chute rasteiro de perna esquerda, sem chances para Léo Jardim.

Tensão no ar

A etapa final de jogo em São Januário foi de tensão para ambos os lados. No Vasco, a opção por se defender e apostar nos contra-ataques para tentar matar o jogo chamou o Grêmio para o seu campo. Do lado tricolor, o time gaúcho tentava de todas as formas entrar na defesa vascaína para empatar. A melhor chance veio com Enamorado, que finalizou belo cruzamento para fora do gol de Léo Jardim.

Pressão final

Quando o relógio já marcava 44 minutos do segundo tempo, o Grêmio teve a chance de ouro para marcar o gol de empate em São Januário. Em falha da zaga vascaína, Braithwaite invadiu a área, driblou a marcação e teve a oportunidade mais clara da etapa final. No entanto, o dinamarquês finalizou em cima de Léo Jardim e desperdiçou o empate tricolor.

Próximos compromissos

Após a Data Fifa, o Vasco volta a entrar em campo somente no dia 1º de abril, fora de casa, diante do Coritiba, no Couto Pereira, às 20h30. Por outro lado, o Grêmio visita o Palmeiras, no mesmo dia, no Allianz Parque, ainda sem horário definido.

VASCO 2×1 GRÊMIO

Campeonato Brasileiro – 8ª rodada

Data: 22/03/2026

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Público Pagante: 19.874

Público Presente: 20. 650

Renda: R$ 1.436.156,00

Gols: Cuiabano, 7’/1T (1-0); David, 34’/1T (2-0); Carlos Vinicius, 38’/1T (2-1);

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez, 13’/2T), Saldivia, Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton, 36’/2T); Hugo Moura, Thiago Mendes (Matheus França, 23’/2T), Tchê Tchê; Andrés Gomez, Nuno Moreira (Hinestroza, 13’/2T) e David (Rojas, 23’/2T). Técnico: Renato Gaúcho

GRÊMIO: Weverton; Pavón, Balbuena (Gustavo Martins, 0’/2T), Viery, Caio Paulista; Pérez, Arthur, Nardoni (Willian, 11’/2T); Tetê (Enamorado, 0’/2T), Amuzu (Gabriel Mec, 19’/2T) e Carlos Vinícius (Braithwaite, 30’/2T). Técnico: Luís Castro

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Pedro Amorim de Freitas (ES)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Cartões amarelos: Cuiabano, Puma Rodríguez, Andrés Gomez (VAS); Viery (GRE)