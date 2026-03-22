Santos segura empate e joga Cruzeiro para lanterna do Brasileirão

Na estreia do técnico Cuca, o Santos se defendeu bem, teve gol anulado no último minuto e ficou no 0 a 0 com o Cruzeiro, em pleno Mineirão, neste domingo (22). A partida valeu pela 8ª rodada do Brasileirão e jogou o time mineiro para a lanterna da competição, com apenas 4 pontos. A Raposa, aliás, é o único time que ainda não venceu na competição. O Peixe, por sua vez, está em 15º lugar, com sete pontos.
Enquanto Cuca reestreou pelo Santos, o auxiliar Wesley Carvalho comandou o Cruzeiro. Além disso, a Raposa aguarda o técnico português Artur Jorge, que substituirá Tite, anunciado neste domingo (22).
Empurrado pela torcida e animado pela mudança, o Cruzeiro entrou em campo decidido a vencer sua primeira no BR-2026. Assim, a equipe tentou sair da zona de rebaixamento. A Raposa ainda buscou explorar as ausências de Gabigol e Neymar no ataque santista. Por outro lado, o Santos manteve postura defensiva. Dessa forma, o Cruzeiro criou as melhores chances, especialmente em uma falta de Matheus Pereira. Em seguida, o Peixe respondeu em bola parada, com Gabriel Menino. Por fim, Kaio Jorge e Cássio não jogaram pela Raposa, ambos lesionados.
Aos 28 minutos, Arroyo foi à linha de fundo e tocou para trás. Na sequência, Gerson recebeu, driblou Barreal e Luan Peres e chutou com perigo, mas Brazão fez grande defesa. Pouco depois, Arroyo tabelou com Kaiki e finalizou, porém a bola desviou em Lucas Veríssimo e saiu. O primeiro tempo teve poucas emoções, mas o Cruzeiro apresentou leve superioridade.
Santos volta do intervalo com outra postura
O Peixe voltou para o segundo tempo com Thaciano no lugar de Moisés, aumentando a mobilidade do ataque. Antes dos 10 minutos, o Santos criou duas chances e mostrou desempenho superior ao do primeiro tempo. Primeiro, Rony finalizou de fora da área. Em seguida, Oliva tentou de longe e levou perigo.
O Cruzeiro reagiu rapidamente. Villarreal arriscou e quase marcou. Além disso, Kaiki finalizou e animou a torcida. O segundo tempo, ao contrário do primeiro, foi cheio de emoções. Wanderson entrou aos 24 minutos e exigiu grande defesa de Brazão quatro minutos depois, chutando no canto da área, mas o goleiro levou a melhor.
Nos minutos finais, o Cruzeiro pressionou, mas não tirou o zero do placar e segue na lanterna do Brasileirão. No último lance, o Santos puxou contra-ataque, Rony cruzou e Barreal balançou as redes, calando o Mineirão. No entanto, a arbitragem assinalou impedimento. Ainda assim, a torcida da casa não poupou vaias, cobrando raça da equipe celeste.
O que está por vir?
Agora, as equipes terão dias de folga, já que o futebol brasileiro ficará paralisado por 10 dias devido à Data Fifa. O Cruzeiro volta a campo em 1º de abril, contra o Vitória, no Mineirão. O Santos joga no dia 2, contra o Remo, na Vila Belmiro. Durante esse período, os dois times precisam ajustar suas equipes. A Raposa, especialmente, busca evolução para ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento.
Brasileirão 2026 8ª rodada
Data: 22/3/2026
Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
Público Presente: 43.252
Renda: R$2.747.015,50
Gols: –
CRUZEIRO: Matheus Cunha; William, Fabrício Bruno,Villalba e Kaiki Bruno; Matheus Henrique (Lucas Silva, 49’2ºT), Gerson e Christian (Kaiki Kenji, 40’2ºT) ; Matheus Pereira, Arroyo (Wanderson, 24’2ºT) e Villarreal (Bruno Rodrigues, 24’2ºT) Técnico: Wesley Carvalho
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Verissimo, Luan Peres e Escobar; Oliva (Rincón, 35’2ºT), Gustavo Henrique (João Schmidt, 40’2ºT) Gabriel Menino (Rollheiser, 40’2ºT) e Barreal; Rony e Moisés (Thaciano – intervalo) Técnico: Cuca
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
Assistentes:Rafael da Silva Alves (RS) e Gizeli Casaril (SC)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
Cartões amarelos: Matheus Pereira e William (CRU); Barreal, Gabriel Menino, Gustavo Henrique, Rincón (SAN)
Cartão vermelho: Não houve
