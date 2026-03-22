Vini Jr brilha, Real Madrid vira sobre Atlético e segue à caça da liderança

Com brilho de Vinícius Júnior, o Real Madrid venceu o clássico contra Atlético de Madrid de virada por 3 a 2, neste domingo (22), no Santiago Bernabéu, em partida válida pela 29ª rodada de LaLiga. O brasileiro marcou duas vezes no segundo tempo, um de pênalti e outro em golaço. Além dele, Valverde, que também foi expulso, marcou para os merengues. Os Colchoneros abriram o placar com Lookman, enquanto Molina fez o segundo gol, que foi o de empate. Um clássico de qualidade e com grande vitória merengue.
Com o resultado, o Real Madrid segue à caça do líder Barcelona e agora soma 69 pontos, contra 73 dos cules. Do outro lado, o Atlético de Madrid permanece na quarta colocação, com 57 pontos. Em caso de vitória, pode assumir a terceira colocação.
Agora os times voltam somente em abril no Campeonato Espanhol por conta da Data Fifa. Os merengues enfrentam o Mallorca no sábado (4/4), às 11h15 (de Brasília), no Son Moix. Do outro lado, os Colchoneros. No mesmo dia, às 16h (de Brasília), faz outro grande jogo diante do Barcelona, no Metropolitano.
O Real Madrid dominou a maior parte do primeiro tempo, mas o Atlético de Madrid foi eficiente nos contra-ataques. Aos dois, Brahim Díaz cruzou, após passe de Vini Jr, para Carvajal chegar finalizando, mas Musso ffez grande defesa. Pouco tempo depois, Valverde bateu cruzado rasteiro, e a bola bateu na trave direita do goleiro colchonero. No entanto, o Atlético de Madrid respondeu com Llorente, que não passou por Lunin. Depois disso, o Real voltou a ter duas oportunidades com o brasileiro Vini Jr, mas sem sucesso. No entanto, a eficiência para estar ao lado dos Colchoneros. Aos 32 minutos, Ademola Lookman rolou para Matteo Ruggeri, que cruzou para Giuliano Simeone para mandar um passe de letra, perfeito, para Lookman só escorar para o fundo do gol. Por fim, Tchouaméni teve chance de cabeça, e a bola passou rente à trave. Arda Guler também arriscou de longe.
A equipe comandada por Arbeloa entrou frenético na segunda etapa. Aos cinco minutos, Brahim Díaz foi derrubado por Hancko na área, e o árbitro aponta a penalidade. Na cobrança, Vini Jr cobrou com maestria e deixou tudo igual. O Atlético de Madrid, portanto, pareceu sentir a pressão do Bernabéu. Aos nove, Valverde balançou as redes e fez o gol da virada. No entanto, Diego Simeone fez mudanças no Atleti, que conseguiu equilibrar o jogo e chegar ao empate. Molina recebeu na direita e soltou uma bomba no ângulo.
Os merengues não recuaram, e novamente Vinícius Júnior foi diferencial. O brasileiro recebeu uma bela bola pela esquerda, carregou para a entrada da área, cortou para o meio e bateu colocado para estufar as redes. Mais um golaço. O jogo, depois, ficou mais equilibrado. No entanto, Valverde deu uma entrada forte em Molina e foi expulso. Assim, o fim da partida ganhou um novo ingrediente. Na sequência, aliás, Julián Álvarez chutou uma bola na trave. Nos minutos finais, o Atleti ensaiou uma pressão. A melhor oportunidade foi com Sörloth, que parou em Lunin.
