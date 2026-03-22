Remo vence a primeira no Brasileirão com goleada sobre o Bahia

Patrick, do Remo, tenta um cruzamento, mas é marcado por Everaldo, do Bahia - (crédito: Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Remo e Bahia fizeram um jogo sensacional neste domingo (22/3). Certamente um dos melhores do Brasileirão-2026. No Mangueirão, em Belém, pela 8ª rodada da competição, em um duelo que teve de tudo belos gols, emoção, cartões e lesão grave os remistas golearam por 4 a 1. Assim, o time paraense conquistou sua primeira vitória nesta volta à elite após um hiato que vinha desde 1995. Além disso, deixou a lanterna da Série A, agora com seis pontos. Já o Bahia, que era o único invicto da competição, segue com 13 pontos e ainda tem mais o que lamentar. Afinal, perderá por um bom tempo seu goleiro Ronaldo, um dos melhores do Brasil, por causa de uma lesão grave no cotovelo direito. Além disso, desperdiçou a chance de assumir a vice-liderança.

O Bahia saiu na frente com um gol de Everaldo. Ainda no primeiro tempo, após perder o goleiro Ronaldo, o Remo empatou com um belo gol de Vitor Bueno. Na etapa final, Taliari ampliou. O Bahia teve a chance de empatar, mas Luciano Juba perdeu um pênalti. E, quase em seguida, o Remo fez o terceiro gol, novamente com Taliari. Jajá fechou o placar.

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Baianos abrem o placar

O Bahia entrou com vários desfalques entre titulares e reservas sete ao todo. Entre eles, Everton Ribeiro, o artilheiro William José e o volante Zé Rafael. O Remo também estava sem um jogador importante: o apoiador Patrick de Paula.

O jogo começou com o Bahia superior, buscando o ataque e criando finalizações perigosas, como uma cabeçada de Jean Lucas e um chute de Everaldo que passou perto. O Remo, porém, não era apenas defensivo e quase marcou um gol olímpico com Vitor Bueno. Seu escanteio fechado explodiu na trave. Mas o Bahia abriu o placar aos 31 minutos, em boa jogada coletiva: que terminou com Kiki Olivera pela direita, cruzando para Everaldo marcar o 1 a 0.

Ronaldo se machuca; Remistas empatam

Após o gol, o Remo não se abalou e partiu para cima. Pouco depois, empatou em um lance com Taliari, que aproveitou a sobra após defesa de João Paulo. Foi justamente nesse lance que o goleiro Ronaldo se lesionou, ao cair de mau jeito após evitar o gol. Ele saiu de campo e deu lugar a João Paulo. Nos acréscimos do primeiro tempo, Vitor Bueno empatou o jogo num belo chute rasteiro de fora da área,

Remo vira; Bahia perde pênalti

No segundo tempo, o Remo voltou com tudo e virou aos três minutos. Pikachu foi à linha de fundo e cruzou; após defesa espetacular de João Paulo, Taliari pegou a sobra e marcou seu primeiro gol com a camisa remista.

O jogo seguiu equilibrado, com chances para ambos os lados. Aos sete minutos, veio o lance-chave: Erick Pulga fez uma jogada individual espetacular, driblando seis adversários antes de ser derrubado por Patrick. Pênalti. Somente aos 11 minutos, Luciano Juba cobrou. Mas Marcelo Rangel defendeu. O Mangueirão veio abaixo com a defesa. E, logo aos 12 minutos, Vitor Bueno encontrou Taliari livre na área, que bateu para fazer 3 a 1.

O jogo seguiu franco, mas com poucas finalizações de perigo. Isso até os 38 minutos, quando Alef Manga recebeu pela esquerda e cruzou para a entrada do garoto Jajá. O atacante, que entrara aos 35 minutos no lugar do artilheiro Taliari, bateu de primeira para fazer seu primeiro gol no Brasileirão e fechar o placar em 4 a 1.

Esta foi a primeira vitória do Remo na elite do futebol brasileiro desde 27 de novembro de 1994, quando o time fez 2 a 0 sobre o Náutico. Como curiosidade: o autor do segundo gol deste jogo foi Cuca, hoje treinador de sucesso e atualmente no Santos.

REMO 4X1 BAHIA

Campeonato Brasileiro 8ª rodada

Data: 22/3/2026

Local: Mangueirão, em Belém (PA)

Gols: Everaldo,31’/1ºT (0-1); Vitor Bueno, 54’1ºT (1-1); Gabriel Taliari, 3’/2ºT (2-1); Gabriel Taliari, 13’/2ºT (3-1); Jajá, 38’/2ºT (4-1)

REMO: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Kayky Almeida e Tchamba; Zé Ricardo (Picco,45’/2ºT), Patrick (José Welison,25’/2ºT), Vitor Bueno (Jaderson,40’/2ºT) e Yago Pikachu; Gabriel Taliari (Jajá, 25’/2ºT) e Alef Manga (Poveda, 40’/2ºT). Técnico: Léo Condé.

BAHIA: Ronaldo (João Paulo,45’/1ºT); Román Gómez, Gabriel Xavier (David Martins, 36’2ºT), Santiago Mingo e Luciano Juba; Erick, Caio Alexandre (Michel Araíjo,22’/2ºT) e Jean Lucas (Rodrigo Nestor, 22’/2ºT); Cristian Olivera (Ademir, 22’/2ºT), Erick Pulga e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Raphael de Albuquerque Lima (SP)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Cartões amarelos: Marllon, Zé Ricardo (REM)