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SAÚDE

Vanderlei Luxemburgo apresenta melhora após internação

O treinador de 73 anos está estável, com respiração normal e pressão sob controle, mas vai continuar sendo observado na UTI para dar prosseguimento ao tratamento

Vanderlei Luxemburgo mudou de partido político - (crédito: imago/China Foto Press)
Vanderlei Luxemburgo mudou de partido político - (crédito: imago/China Foto Press)

Hospitalizado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Santa Thereza, em Palmas, capital do Tocantins, o ex-técnico Vanderlei Luxemburgo apresentou evolução no seu estado de saúde desde que foi internado, na sexta-feira, com um quadro de infecção pulmonar.

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O treinador de 73 anos está estável, com respiração normal e pressão sob controle, mas vai continuar sendo observado na UTI para dar prosseguimento ao tratamento. A expectativa é que ele passe o final de semana no hospital.

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Nesta quinta-feira, 19, Luxemburgo foi oficializado pelo Podemos como pré-candidato ao Senado Federal pelo Tocantins, em anúncio feito por Renata Abreu, presidente nacional do partido. Em 2022, ele tentou disputar exatamente a mesma vaga pelo PSB, mas acabou preterido pelo partido.

Por conta disso, ele teve de adiar todos os seus compromissos neste fim de semana, segundo a sua assessoria. A tendência é que o ex-treinador sua agenda assim que estiver totalmente restabelecido do problema de saúde.

Um dos treinadores mais vitoriosos na história do futebol brasileiro, Luxemburgo acumulou diversos títulos do Campeonato Brasileiro por clubes como Palmeiras, Corinthians, Santos e Cruzeiro - equipe pela qual também conquistou a Copa do Brasil. Pela seleção brasileira, ele conquistou a Copa América de 1999 e tem ainda uma passagem como técnico no Real Madrid.

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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 21/03/2026 15:21
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