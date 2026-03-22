Morre Marquinhos Abdalla, ex-jogador da Seleção Brasileira de Basquete

Morreu, neste domingo (22/3), Marquinhos Abdalla, aos 73 anos. A informação foi divulgada pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB). A causa da morte não foi divulgada.

Nascido no Rio de Janeiro, em 1952, Abdalla fez história com a camisa da Seleção Brasileira. Esteve presente em três edições dos Jogos Olímpicos, em 1972, 1980 e 1984, e integrou a equipe vice-campeã mundial em 1970. Também conquistou três títulos sul-americanos e o ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1971.

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Em 1976, tornou-se o primeiro brasileiro a ser selecionado no draft da NBA, escolhido pelo Portland Trail Blazers. Antes disso, já havia participado do basquete universitário dos Estados Unidos, defendendo a Universidade de Pepperdine, em 1974.

No Brasil, passou por Fluminense, Sírio, Flamengo e Bradesco. Pelo Sírio, fez parte do elenco campeão mundial de clubes em 1979. Também teve passagens pelo basquete italiano, nas equipes do Virtus Bologna e Genova.

A Confederação Brasileira de Basketball (CBB) lamentou a morte do ex-atleta e destacou sua relevância para o esporte. “Marquinhos era um craque dentro e fora das quadras. Um cara diferenciado, incrivelmente talentoso e campeão. O basquete brasileiro perde uma referência técnica e de pessoa. Nossas condolências aos amigos, familiares e fãs que tanto festejaram com Marquinhos em quadra. Ele já faz falta”, afirmou o presidente da entidade, Marcelo Sousa.