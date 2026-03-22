Brasileirão Feminino: Minas Brasília derrota o Doce Mel na Série A2

A superioridade do Minas Brasília só foi traduzida em gols na etapa final da partida disputada neste domingo no Bezerrão - (crédito: Diller Abreu/FFDF)

O Minas Brasília venceu a primeira na Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. Na tarde deste domingo, as atuais campeãs do Distrito Federal fizeram 3 x 0 no Doce Mel-BA no Estádio Bezerrão, no Gama, pela segunda rodada do torneio nacional. Com o resultado, a equipe candanga está no G8 e ocupa o sexto lugar na classificação da segunda divisão.

As Minas vinham de derrota na estreia para o Atlético-PI e se recupera na largada. Todos os gols da partida saíram no segundo tempo. Gabi, Monse e Rafa balançara a rede para a equipe candanga. As brasilienses voltam a campo no próximo domingo contra o Jequié, no estádio Municipal Waldomiro Borges, pela terceira rodada da Série A2.

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"Começamos com o pé direito em casa. Não tivemos um bom primeiro tempo, mas encaixamos na etapa final e conseguimos vencer. É sempre difícil buscar pontos fora, mas vamos tentar lá no Recife contra o Sport

" Suzana, lateral-direita do Minas Brasília, à FFDFTV

A superioridade do Minas não se confirmou no primeiro tempo. Rayla teve a primeira chance e acertou a trave. Gabi chutou para fora uma outra oportunidade e o placar parcial terminou 0 x 0. Dominado, o Doce Mel praticamente não teve chance diante de uma defesa segura.

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Mais assertivo na etapa final, o Minas poderia ter ido à rede com Drielly, Gaby e Monse, mas o Doce Mel resistiu até os 17 minutos. A trama começou com um passe de Michelle para Gaby depois de fazer o pivô. A centroavante se livrou de duas marcadoras e acertou o ângulo da goleira Nierys para conter a ansiedade da equipe e facilitar a construção de mais gols.

O caminho era com Michelle. Vítima de uma falta, ela viu Monse ajeitar a bola e acertar o ângulo do Doce Mel para aumentar o placar e consolidar a vitória. Deu tempo de Michelle participar também do terceiro gol. Ela tabelou com Hadry, recebeu a bola de volta e serviu Rafa. Paciente, ela finalizou no cantinho para consumar o triunfo por 3 x 0 em casa.

O Minas Brasília enfrentará o Sport-PE pela terceira rodada no próximo sábado, às 15h, na Ilha do Retiro, no Recife, pela terceira rodada. As pernambucanas ocupam a vice-liderança com seis pontos, 100% de aproveitamento. O Athletico-PR lidera nos critérios de desemmpate.