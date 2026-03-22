Nos pênaltis, o Flamengo perde a final da Libertadores Sub-20 para o Wanderers

O Flamengo perdeu a chance de ser tricampeão da Libertadores Sub-20. No início da noite deste domingo (22/3), no Estádio Banco Guayaquil, no Equador (país-sede da competição), após empatar em 1 a 1 com os chilenos do Santiago Wanderers, perdeu nos pênaltis por 5 a 4. Foi uma derrota amarga. Afinal, o time vencia por 1 a 0, gol de Alan Santos, até os 44 minutos do segundo tempo, quando levou o gol de Vargas. Nas penalidades, João Victor errou a primeira cobrança, acertando a trave. Mas todas as demais foram convertidas.
Esta foi a primeira vez que um time chileno conquistou a competição. O Flamengo, campeão em 2024 e 2025 e atual bicampeão mundial, ficou pelo caminho. Além disso, o Wanderers saiu como algoz dos brasileiros afinal, na semifinal, também venceu o Palmeiras. O Verdão terminou em terceiro ao vencer o Olimpia.
Como foi Flamengo x Santiago Wanderers
O primeiro tempo foi de maior equilíbrio, com o Flamengo pouco à vontade nos primeiros 25 minutos, demorando para entrar no jogo e levando sustos, o que obrigou o goleiro Léo Nannetti a ter trabalho. Quando atacou, chegou perto da área, mas sem conseguir muitos espaços. Tirando uma jogada individual de Alan Santos pela direita, que entrou na área e chutou rasteiro, raspando a trave, o que se viu foi um time rubro-negro sem muita inspiração.
Já no segundo tempo, o Flamengo voltou bem melhor. Assim, passou a criar as grandes oportunidades, quase sempre com Alan Santos. Em uma delas, aos sete minutos, Ryan chutou da entrada da área. O goleiro Avello fez defesa parcial e, na sobra, Alan Santos mandou uma bomba, que o goleiro chileno conseguiu defender. O Wanderers também assustava, como em um chute de Amaro Silva de longe, que obrigou Nannetti a fazer boa defesa.
O Flamengo começou a construir a vitória quando abriu o placar, aos 20 minutos. Guilherme fez grande jogada pela esquerda e encontrou Alan Santos bem colocado na entrada da área. O atacante finalizou de primeira no canto esquerdo de Avello, colocando o rubro-negro em vantagem.
Com a vantagem, o Flamengo recuou e o Santiago Wanderers foi para o tudo ou nada. Aos 31 minutos, teve a melhor chance para empatar: Flores triangulou com Avendaño e recebeu na pequena área, de frente para Nannetti. Mas o goleiro do Flamengo fechou os espaços e conseguiu abafar o chute. Foi a defesa do jogo. Mas Nanetti não segurou o chute de Flores aos 44 minutos do segundo tempo: o chute rasteiro pela direita deu rebote e a bola ficou para Vargas, que mandou para a rede: 1 a 1. Decisão nos pênaltis. E quem levou a melhor foi a garotada chilena.
Nos pênaltis deu Santiago Wanderers: 5 a 4
Para o Flamengo: Da Mata, Daniel Sales, Guilherme, João Camargo acertaram; João Victor chutou na trave.
Para o Santiago Wanderers: Christian Silva, Vargas. Avendaño, Valenzuela e Flores acertaram.