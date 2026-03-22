Tudo igual no polêmico Corinthians e Flamengo em Itaquera

Corinthians e Flamengo empataram em 1 a 1 neste domingo, em clássico pela 8ª rodada do Brasileirão. O jogo na Neo Química Arena, em São Paulo, teve o time carioca saindo na frente aos dois minutos, gol de Paquetá, mas o Corinthians empatando pouco depois, aos 20, com Yuri Alberto. Neste lance, Depay, que participou da jogada, saiu machucado. Arrascaeta quase fez um gol de placa, um voleio que resultou em grande defesa de Hugo Souza. No segundo tempo, após a expulsão de Everton Araújo, aos 11 minutos, o Timão ficou em vantagem numérica. Mas Corinthians saiu revoltado, reclamando da não marcação de um pênalti de Ayrton Lucas em André.

Assim, este 1 a 1 leva o Flamengo aos 14 pontos, em quarto lugar, mas com um jogo a menos em relação aos três primeiros (Palmeiras, São Paulo e Fluminense). Por sua vez, o Corinthians é o 11º, com dez pontos.

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Flamengo na frente, mas Corinthians empata

O jogo começou quente, com Alex Sandro levando amarelo por falta por trás em Bidon no primeiros minuto. Aos dois, Hugo Souza errou o passe. Assim, deu a chance para Jorginho recuperar a bola e tocar para Pedro. O artilheiro fez o papel de garçom ao dar passe para Paquetá, que, de primeira, chutou no canto direito do goleiro corintiano. Pouco depois, Samuel Lino teve uma boa chance.

O Corinthians não quis perder o foco após sair atrás no placar, equilibrando o jogo a partir dos dez minutos. O que se viu foi muita intensidade, com ambos fazendo marcação alta e buscando recuperar a bola em velocidade. E o Corinthians chegou ao empate aos 19 minutos. Depay recebeu na intermediaria pela direita e bateu de chapa para a entrada de Bidu pela esquerda. O cruzamento encontrou Yuri Alberto livre na pequena área para concluir a gol: tudo igual.

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Corinthians passou a controlar, congestionando o meio de campo e dificultando a saída de bola do Flamengo. Yuri Alberto por pouco não teve a chance de virar o jogo. Já o Flamengo teve um bom momento quando Pedro por pouco não acertou o goleiro após cruzamento pela direita. Mas foi do Flamengo a chance mais bonita do jogo: o zagueiro Danilo avançou pela direita sem marcação, chegou perto da área e cruzou para um voleio excepcional de Arrascaeta. Só não foi mais espetacular porque Hugo Souza conseguiu evitar o gol do uruguaio com voo fantástico.

Timão em vantagem numérica

A etapa começou morna até os seis minutos, quando uma dividida entre Everton Araújo e Bidon resultou em vermelho direto para o rubro-negro. O juiz foi ao VAR e, depois de quatro minutos, confirmou o vermelho. O Corinthians ficava em vantagem numérica. Assim, passou a ser mais ofensivo. O Fla tratou de apostar em contra-ataques. Um deles assustou quando Carrascal recebeu na área, mas foi desarmado. O Timão, em uma das incursões na área, pediu pênalti de Ayrton Lucas sobre André, mas o juiz e o VAR não consideraram a penalidade, para desespero dos corintianos.

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Nos dez minutos finais, o Timão em cima e o Flamengo isolando a bola para onde o nariz apontava, fazendo de tudo para segurar o 1 a 1. Aos 50 minutos, Yuri Alberto ficou com uma sobra na pequena área e bateu de virada para Rossi, no reflexo, evitar a virada corintiana. Enfim, o Mengo conseguiu o objetivo de, com um a menos, empatar este clássico de ótimo primeiro tempo, mas de etapa final truncada e nervosa, cheia de reclamações do Corinthians com a arbitragem.

CORINTHIANS 1×1 FLAMENGO

Brasileirão 2026 – 8ª rodada

Data e horário: 22/3/2026

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Público: 41.896

Renda: R$ 3.260.285,00

Gols: Paquetá, 2’/1ºT (0-1); Yuri Alberto, 21’/1ºT (1-1)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André (Matheus Pereira, 33’/2ºT), Breno Bidon (Gui Negão, 33’/2ºT) e Carrillo (Kayke, 19’/2ºT); Memphis Depay (Garro, 21’/1ºT) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

FLAMENGO: Rossi; Varela, Danilo, Vitão (Leo Ortiz, 44’/2ºT) e Alex Sandro (Ayrton Lucas, Intervalo); Evertton Araújo, Jorginho, Paquetá e Arrascaeta (De la Cruz, 16’/2ºT); Samuel Lino (Carrascal, 16’/2ºT) e Pedro (Wallace Yan, 341/2ºT) . Técnico: Leonardo Jardim.

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

VAR: Wagner Reway (SC)

Cartões amarelos: Alex Sandro, Jorginho, Vitão (FLA). Raniele, Garro (COR)

Cartão vermelho: Evertton Araújo, (FLA, 11’/2ºT)