De volta à Disney: Endrick busca o "Fastpass" para a Copa 2026

Endrick foi decisivo em dois amistosos contra europeus neste ciclo: balançou a rede na vitória contra a Inglaterra, em Londres, e no empate com a Espanha, em Madri - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Em janeiro de 2022, o técnico Abel Ferreira recomendava a Endrick a realização de um sonho de adolescência em vez de convocá-lo para a campanha do Palmeiras na Copa Intercontinental. "Não tenham pressa nem ansiedade. Vamos para o Mundial, e se o clube achar por bem comprar uma passagem para a Disneylândia para ele e a família, é o que ele precisa", recomendou o português à diretoria alviverde.

Quatro anos depois, o craque curtiu os parques temáticos, assumiu o protagonismo na arrancada para o título brasileiro de 2023, foi vendido ao Real Madrid por 47,5 milhões de euros, curte o empréstimo ao Lyon, desembarca nesta terça-feira novamente em Orlando, mas sem direito a entretenimento.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A missão do centroavante de 19 anos é tentar um "Fastpass". Furar a fila e convencer o dono do parque verde-amarelo a levá-lo à Disney da bola: a Copa do Mundo de 2026.

Em entrevista ao Correio Braziliense antes de se apresentar ao técnico italiano Carlo Ancelotti para os amistosos contra a França, nesta quinta, em Boston; e a Croácia, na terça, em Orlando, Endrick falou sobre o retorno à Seleção. Emprestado ao Lyon, o jogador do Real Madrid não era lembrado desde março de 2025, quando ficou no banco na vitória de virada contra a Colômbia por 2 x 1 no Mané.

Leia mais: Seleção Brasileira teve sete técnicos nos 14 anos de Deschamps na França

"Defender o Brasil é a maior glória que um jogador pode ter. Uma recompensa, um reconhecimento. Vim para o Lyon trabalhar, buscar um bom lugar, com desafios, e vou fazer o possível para vencer todos até o fim da temporada", projeta um dos candidatos a vestir a camisa 9 na Copa.

Em 2024, Endrick tinha a favor o clamor popular pela utilização dele como titular na Copa América dos EUA. Dorival Júnior resistiu. Ele só iniciou o jogo no clássico contra o Uruguai nas quartas de final. A Celeste eliminou o Brasil nos pênaltis. O atacante iniciou no lugar de Vinicius Junior, suspenso. Formou trio com Raphinha e Rodrygo.

"Estava bem, depois de marcar gols contra a Inglaterra e a Espanha, e depois contra o México, um pouco antes da Copa América, mas só comecei o ultimo jogo, contra o Uruguai, que foi muito pegado, com muitas faltas, desleal. Nosso time tinha mais qualidade, mas não conseguimos o gol. Foi um empate que não mostrou tudo que os dois podiam fazer, mas temos que saber que, às vezes, o adversário não vai querer jogar, só vai querer nos parar".

Endrick não é o único brasiliense na Seleção. Criado em Valparaíso, ele conhecerá nesta Data Fifa o colega Igor Thiago. Vice-artilheiro do Campeonato Inglês com 19 gols, atrás do norueguês Haaland do Manchester City (22), o jogador tem uma história semelhante à do colega. Nasceu no Gama, porém passou a infância e a adolescência na Cidade Ocidental.

"Acho que é a primeira vez que isso acontece, não é? Brasília e as cidades em volta (Entorno) não têm um time nas primeiras divisões, mas muitos garotos saem cedo para buscar oportunidade. Tem muita gente de lá nos clubes grandes do Brasil. Cada um vai para um lugar diferente, e a gente acaba se encontrando muitos anos depois de sair. Vai ser legal conhecer o Igor. Ele já deve ter jogado em muitos torneios em que eu joguei lá", imagina.

Endrick espera convencer Ancelotti de que pode finalmente sair da arquibancada para as quatro linhas em uma Copa. "A minha maior lembrança é a Copa no Brasil. Eu entendia pouco, só comemorava os gols. Hoje, sei que não acabou bem, mas comemorei muito os jogos que a gente ganhou", recorda Endrick. Ele tinha 13 anos. Em 2026, pode repetir com Igor Thiago a dupla do penta formada por Lúcio e Kaká.

Agenda

26/03 - Brasil x França (Boston) - 17h (de Brasília)

31/03 - Brasil x Croácia (Orlando) - 21h (de Brasília)

19/05 - Convocação para a Copa (Rio)

25/05 - Início da preparação na Granja Comary

31/05 - Brasil x Panamá (Rio)

01/06 - Viagem para os EUA

06/06 - Brasil x Egito (Cleveland)

13/06 - Brasil x Marrocos (New Jersey) - 19h (de Brasília)

19/06 - Brasil x Haiti (Filadélfia) - 22h (de Brasília)

24/06 - Escócia x Brasil (Miami) - 19h (de Brasília)



