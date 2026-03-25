Brasília vence o Flamengo em noite de recorde de público na temporada

Os torcedores do Real Madrid costumam se gabar em jogos decisivos de que 90 minutos no Estádio Santiago Bernábeu são muito longos. O dizer pode ser adaptado ao Brasília na temporada do Novo Basquete Brasil (NBB). Nesta quarta-feira (26/3), o time do Distrito Federal bateu o Flamengo por 89 x 87 e chegou ao 15º triunfo em 16 partidas no Ginásio Nilson Nelson, o 12º consecutivo. A exibição teve direito a recorde de público para os brasilienses em 2025/2026.
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O clássico nacional, com emoção até o fim no Ginásio Nilson Nelson foi testemunhado por 7.034 torcedores, novo recorde estabelecido na temporada 2025/2026 do NBB. Antes, o melhor público havia sido de 6.112 presentes no triunfo por 77 x 65 sobre o Caxias do Sul, em 12 de janeiro.
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O Brasília divide com o Pinheiros o posto de melhor mandante da temporada do NBB. Líder da competição, a companhia paulista tem 16 vitórias em 17 jogos. Curiosamente, a única derrota do time do DF em casa foi justamente contra o primeiro colocado, em 1º de novembro de 2025, por 69 x 67.
Cestinha do jogo, o ala Daniel Von Haydin finalizou o confronto com 32 pontos e quatro assistências. Também se aproveitou dos 1,94m de altura para colaborar com cinco rebotes. Pelo Flamengo, o armador Barelle foi a principal alternativa ofensiva, com 21 de pontuação, e o garçom ao servir companheiros com nove passes na medida.
Agora, o Brasília soma 25 vitórias em 34 jogos, igualando-se ao rubro-negro. Entretanto, os cariocas têm duas partidas e duas derrotas a menos na temporada e seguem em terceiro. O representante da capital federal na elite do basquete nacional é o quinto colocado e retorna à quadra em 2 de abril, quando visita o Pato no Paraná, às 20h15.
O jogo
O clássico entre Brasília e Flamengo incendiou as arquibancadas no Nilson Nelson. Em quadra, as equipes protagonizaram um duelo disputado, com os nervos à flor da pele. Os Extraterrestres largaram à frente na parcial, mas, com o ala Gui nas cestas de três, o rubro-negro tomou a frente do placar. As cinco faltas para cada lado mostravam um confronto brigado.
O enredo era exatamente o de um grande duelo, aberto para os dois lados. Brasilienses e cariocas erraram defensivamente, mas os anfitriões foram castigados pelas bolas de três do Flamengo, com oito convertidas contra quatro dos ETs. Porém, a companhia do DF reagiu, resgatou a confiança e virou com 11 de frente: 49 x 38.
O ala Daniel Von Haydin esteve em noite inspirada e liderou as estatísticas, com 20 bolas convertidas, enquanto o argentino Corvalán era líder em rebotes. Nos minutos finais, cada ação contava na disputa, assim como no primeiro turno (vitória do Brasília por 85 x 83), o embate estava sendo decidido no detalhe.
A 19 segundos do fim da partida, o placar era de 85 x 81, até o técnico Sérgio Santos solicitar parada. Os cariocas sentiram a pressão de jogar dentro do Nilson Nelson, e o confronto ficou ainda mais pegado, com cinco faltas para cada no último quarto (87 x 86). Com 89 x 87 na parcial, o ET confirmou a vitória.
*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini
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