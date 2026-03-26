Brasiliense Gui Santos é cestinha pela primeira vez na NBA: 31 pontos!

Gui Santos virou o centro das atenções ao término da partida no Chase Center no triunfo contra o Brooklyn Nets pela temporada regular da NBA - (crédito: Noah Graham/Getty Images via AFP)

Nascido no Distrito Federal, Guilherme Carvalho dos Santos, o "Gui Santos", viveu uma noite especial na madrugada desta quinta-feira. O ala brasileiro de 23 anos encerrou um jogos da NBA pela primeira vez como cestinha da partida na liga profissional de basquete dos Estados Unidos. O jogador da Seleção Brasileira marcou 31 pontos na vitória do Golden State Warriors por 109 x 106 contra o Brooklyn Nets na temporada regular.

A exibição de gala no Chase Center ganha ainda mais peso levando-se em conta que Gui Santos atua no time do astro lesionado Stephen Curry. Cinco jogadores dos Warriors marcaram dois dígitos, liderados pelos 31 pontos de Gui Santos. Brandin Podziemski contribuiu com 22 pontos, seis rebotes e cinco assistências, enquanto De'Anthony Melton registrou 14 pontos, pegou nove rebotes (seu recorde na temporada) e fez quatro roubadas de bola.

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"É uma sensação boa, sabe?", disse Gui Santos ao site oficial da NBA sobre sua atuação de 31 pontos. "Eu estava conversando com a minha família logo depois do jogo e eles me perguntaram quantos jogadores brasileiros tinham feito 30 pontos na NBA e acho que foram só três ou quatro. Eu, o Leandro (Barbosa), o (Anderson) Varejão e o Nenê Hilário", disse. Gui ainda protagonizou uma assistência e pegou três rebotes.

SAN FRANCISCO, CA - MARCH 25: Gui Santos #15 of the Golden State Warriors handles the ball during the game against the Brooklyn Nets on March 25, 2026 at Chase Center in San Francisco, California. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, user is consenting to the terms and conditions of Getty Images License Agreement. Mandatory Copyright Notice: Copyright 2026 NBAE Noah Graham/NBAE via Getty Images/AFP (Photo by Noah Graham / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP) (foto: Noah Graham/Getty Images via AFP)

"Então, todos nós fizemos 30 pontos, o que é especial. Foi muito, muito bom conseguir isso. Claro que estou me sentindo muito confiante, a comissão técnica sempre me dá muita confiança, os jogadores também. Mesmo quando recebi a bola no garrafão, vi os técnicos dizendo 'vai trabalhar, Gui, vai trabalhar, faz o que você sabe fazer'. Quando você ouve isso, pensa 'ok, agora eu posso ir'.”

Gui Santos se tornou o primeiro jogador do país em 12 anos a fazer pelo menos 30 pontos na competição. O papel de Gui Santos é ainda mais elogiado devido ao péssimo início de jogo do Golden State Warriors. O time perdia a partida por 13 pontos no segundo quarto, mas ele comandou a virada ao converter 11 de 16 arremessos de quadra e quatro de seis tentativas do perímetro de três pontos. No terceiro quarto, o brasiliense marcou 15 pontos e foi determinante para a vitória da trupe comandada pelo técnico Steve Kerr.

O treinador elogiou a noite on fire de Gui Santos. "Ele continua melhorando. É muito astuto, encontra diferentes maneiras de chegar até o aro. Tem um grande jogo de pés, é muito esperto e está muito confortável nos arremessos. É muito divertido ver o Gui florescer. Ele sabe que está ganhando muitos minutos, que acredito nele e ganhou muita confiança. Você pode ver, ele é provavelmente nosso melhor criador de jogadas com as lesões que tivemos. Ele é muito agressivo e encontra maneiras de levar a bola até o garrafão e isso gera boas posses para nós", elogiou.

O técnico também comentou sobre a difícil vitória. "Parecia um time que estava jogando a sétima partida em 11 dias, em sete cidades diferentes", disse Steve Kerr após o jogo. "Esses jogos sempre me assustam quando você viaja, faz uma longa jornada, chega às cidades às 3 da manhã, e volta para casa com o relógio biológico desregulado e o corpo exausto. Parecia que estávamos correndo na lama durante a maior parte do jogo. De certa forma, eu esperava algo assim, mas fiquei orgulhoso dos caras que se recuperaram no quarto período e encontraram o ritmo", comentou o treinador do Golden State Warriors.