Turquia vence Romênia e avança à final da repescagem europeia

Em uma partida de poucas oportunidades, a Turquia venceu a Romênia por 1 x 0, nesta quinta-feira (26/3), em partida válida pela semifinal da Chave C da repescagem europeia para a Copa do Mundo de 2026. Ferdi Kadoglu, no início do segundo tempo, confirmou a vitória no Tupras Stadium, em Istambul.
Dessa maneira, a Turquia, comandada pelo técnico italiano Vincenzo Montella, garantiu vaga na final da Chave C da repescagem e aguarda o vencedor de Eslováquia x Kosovo. O campeão assegura um dos últimos lugares da Europa no Mundial.
Embora esteja na repescagem, a Turquia tem à disposição uma geração talentosa. O camisa 10 é Hakan Çalhanoglu, maestro da Internazionale. Mais à frente, joga a joia do Real Madrid, Ardar Guler. Outro jovem que desponta no cenário europeu é Kenan Yildiz, da Juventus.
Restam seis vagas para a Copa do Mundo de 2026, no Canadá, no México e nos Estados Unidos. Quatro serão distribuídas para seleções europeias e duas para os países envolvidos na repescagem intercontinental.
