InícioEsportes
futebol internacional

Turquia vence Romênia e avança à final da repescagem europeia

Com gol de Ferdi Kadroglu, seleção decide a Chave C contra vencedor de Eslováquia x Kosovo por vaga na Copa do Mundo de 2026

Autor do gol, o camisa 20 Ferdi Kadioglu comemorou com o garçom da noite, o jovem Arda Guler - (crédito: Yasin Akgul/AFP)

Em uma partida de poucas oportunidades, a Turquia venceu a Romênia por 1 x 0, nesta quinta-feira (26/3), em partida válida pela semifinal da Chave C da repescagem europeia para a Copa do Mundo de 2026. Ferdi Kadoglu, no início do segundo tempo, confirmou a vitória no Tupras Stadium, em Istambul.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Dessa maneira, a Turquia, comandada pelo técnico italiano Vincenzo Montella, garantiu vaga na final da Chave C da repescagem e aguarda o vencedor de Eslováquia x Kosovo. O campeão assegura um dos últimos lugares da Europa no Mundial.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Embora esteja na repescagem, a Turquia tem à disposição uma geração talentosa. O camisa 10 é Hakan Çalhanoglu, maestro da Internazionale. Mais à frente, joga a joia do Real Madrid, Ardar Guler. Outro jovem que desponta no cenário europeu é Kenan Yildiz, da Juventus.

Restam seis vagas para a Copa do Mundo de 2026, no Canadá, no México e nos Estados Unidos. Quatro serão distribuídas para seleções europeias e duas para os países envolvidos na repescagem intercontinental. 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 26/03/2026 17:15
    SIGA
    x