COI banirá atletas trans de categorias femininas nos Jogos

O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou, nesta quinta-feira (26/3), que apenas atletas biologicamente pertencentes ao sexo feminino poderão disputar competições na categoria feminina nos Jogos Olímpicos. A definição será feita por meio de teste genético obrigatório, realizado pela própria entidade. Todos os atletas deverão fazê-lo. O exame terá validade eterna.

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De acordo com o Comitê, a nova política tem como objetivo principal proteger a categoria feminina. A iniciativa visa estabelecer uma regra universal para o esporte feminino de elite. "A elegibilidade para qualquer competição da categoria feminina nos Jogos Olímpicos ou em qualquer outro evento do Comitê Olímpico Internacional, incluindo esportes individuais e coletivos, está agora limitada a mulheres biológicas, determinadas com base em uma triagem única do gene SRY", afirmou o COI, via comunicado.

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A entidade, além disso, indicou que mulheres trans competirão, já na próxima edição das Olimpíadas, em Los Angeles-2028, na categoria masculina.

"Atletas com resultado positivo no teste SRY, incluindo atletas transgênero XY e atletas XY-DSD com sensibilidade a andrógenos, continuam sendo incluídos em todas as outras classificações para as quais se qualificam. Por exemplo, são elegíveis para qualquer categoria masculina, incluindo uma vaga masculina designada em qualquer categoria mista, e qualquer categoria aberta, ou em esportes e eventos que não classificam atletas por sexo", acrescenta a nota.

Kirsty Coventry, presidente do COI, afirmou, ao anunciar a decisão, que a medida se baseou em "ciência", e foi "liderada por especialistas médicos". "Como ex-atleta, acredito veementemente no direito de todos os atletas olímpicos de participar de competições justas. Portanto, é absolutamente claro que não seria justo que homens biológicos competissem na categoria feminina. Além disso, em alguns esportes, simplesmente não seria seguro", constatou.

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Antes da decisão anunciada nesta quinta, atletas trans só eram autorizados a participar dos Jogos caso recebessem a aprovação das respectivas federações.