Superliga B: Brasília inicia série contra Montes Claros por vaga na elite

Focado no acesso para a elite do vôlei masculino, o Brasília Vôlei encara o Montes Claros no primeiro jogo da melhor de três das semifinais da Superliga B. No Ginásio do Sesi em TAguatinga, às 17h, deste domingo (29/3), o time aurinegro tentará dar mais um passo no desafio de garantir a o acesso. A equipe mineira garantiu a vaga para o mata-mata na vice-liderança. A trupe candanga avançou na sexta posição. Quem avançar vai figurar na elite em 2026/2027. O acesso ao duelo deste domingo é gratuito.
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Na última semana, o Brasília Vôlei despachou o Araucária por 3 sets a 1 e 2 x 0 na melhor de três. Na casa dos adversários, começaram a partida perdendo a primeira parcial com 25 x 22. Porém, os sets seguintes foram de ascensão do Brasília. Mesmo com um confronto acirrado, viraram o jogo vencendo os sets seguintes por: 26 x 24, 25 x 18 e 25 x 22.
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O ponteiro Kevin diz o que espera da série contra o Montes Claros. “Levando em consideração a qualidade das duas equipes, eles fizeram uma primeira fase muito boa, então acredito que será um bom jogo. Eu acho que com o apoio da torcida, a gente consegue sair daqui com a vitória. Assim, é muito possível”, projeta.
A expectativa do capitão é de que o Brasília Vôlei neutralize os principais fundamentos do Montes Claros, como o ataque. Uma estratégia é ter um bom saque:
"Na semifinal, é outro campeonato, eu acho que a energia, o coração, conta muito nesse momento. Quem estiver mais bem preparado mentalmente tem grande possibilidade de sair com a vitória
" Kevin, ponteiro do Brasília Vôlei
O Brasília Vôlei figurou na elite nacional pela última vez na temporada de 2022/2023. Naquele ano, fez uma temporada aquém, com 19 derrotas em 22 jogos. Desde então, busca o retorno para a Série A e, aparentam estar com sangue nos olhos para conquistar.
Focado no acesso para a elite do vôlei masculino, o Brasília Vôlei encara o Montes Claros no primeiro jogo da melhor de três das semifinais da Superliga B. No Ginásio do Sesi em TAguatinga, às 17h, deste domingo (29/3), o time aurinegro tentará dar mais um passo no desafio de garantir a o acesso. A equipe mineira garantiu a vaga para o mata-mata na vice-liderança. A trupe candanga avançou na sexta posição. Quem avançar vai figurar na elite em 2026/2027. O acesso ao duelo deste domingo é gratuito.
*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
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