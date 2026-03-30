Relatório da CMPI do INSS cita irmão de Ronaldinho Gaúcho ao rastrear repasses financeiros

Irmão de Ronaldinho Gaúcho, Roberto de Assis, aparece em relatório final da CPMI - (crédito: Foto: Reprodução)

O relatório final da CPMI do INSS citou o nome de Roberto de Assis Moreira ao listar movimentações financeiras analisadas durante a investigação. Ligado aos bastidores do futebol por sua atuação ao lado de seu irmão Ronaldinho Gaúcho, o empresário aparece no documento como destinatário de uma transferência incluída entre operações consideradas atípicas.

A informação surge a partir da quebra de sigilo bancário de empresas investigadas etapa que permitiu à comissão reunir dados sobre a circulação de recursos ligados a aposentados e pensionistas. Nesse conjunto, o relatório registra o recebimento de R$ 591.248,23 no dia 13 de junho de 2023. O valor aparece entre outras movimentações analisadas ao longo do trabalho.

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No detalhamento de fluxos há diferentes transferências identificadas, embora o relatório não detalhe a natureza da transação, tampouco atribua irregularidades de forma direta a Roberto.

"Conforme observado, há repasses de R$ 443 milhões para a MZ Intermediações, de Mohamad Abdul Hussein Zahoui, e para casas de câmbio. Há ainda o repasse de R$ 591.248,23 para Roberto de Assis Moreira, realizado em 13 de junho de 2023, irmão do jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho", diz um trecho do documento divulgado pelo Metrópoles.





Ligação com empresa investigada

A citação ocorre no contexto do rastreamento de fluxos financeiros ligados à empresa Clientlist Propriedade Intelectual, que movimentou bilhões de reais no período analisado. A companhia é um dos alvos das investigações.

A CPMI informa que utilizou registros bancários para estruturar o relatório e mapear a circulação de recursos entre empresas e pessoas físicas. Neste contexto, a inclusão do nome permanece vinculada ao levantamento das movimentações financeiras descritas no documento.