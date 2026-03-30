Palmeiras divulga boletim médico e confirma grave lesão de Piquerez

O Palmeiras oficializou na manhã desta segunda-feira (30/3) a gravidade da lesão sofrida pelo lateral-esquerdo Piquerez. Após exames complementares realizados no último domingo (29/3), o departamento médico alviverde constatou uma ruptura ligamentar no tornozelo direito do atleta. O uruguaio se lesionou na última sexta-feira (27/3), durante o amistoso entre Uruguai e Inglaterra, no Estádio de Wembley, após uma dividida com Noni Madueke logo aos 15 minutos de jogo. O clube confirmou que o jogador passará por um procedimento cirúrgico nos próximos dias.

O processo de recuperação ocorrerá sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance (NSP) da Academia de Futebol, com o acompanhamento direto da equipe médica da Associação Uruguaia de Futebol (AUF). Embora o Palmeiras não trabalhe com um prazo público de retorno, lesões desta magnitude costumam afastar atletas dos gramados por alguns meses. Inegavelmente, a baixa é um golpe duro no planejamento de Abel Ferreira, já que o lateral é peça-chave no sistema defensivo e ofensivo do Verdão na temporada 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Com a confirmação da cirurgia, a disputa pela titularidade na lateral esquerda ganha contornos definitivos para o confronto contra o Grêmio, na quinta-feira (02). Sem Piquerez, Abel Ferreira tem à disposição os jovens Jefté, de 22 anos, e Arthur, de 20 anos. Nas últimas cinco partidas, os dois crias da base revezaram a posição enquanto o uruguaio já lidava com dores musculares. Agora, a comissão técnica precisa definir quem assume a responsabilidade de substituir o titular absoluto em um momento de liderança no Campeonato Brasileiro.





Disputa aberta entre as crias do Palmeiras

A ausência prolongada de Piquerez força Abel Ferreira a acelerar a maturação de seus substitutos. Arthur subiu em definitivo ao profissional neste ano e passou por um processo de ganho de massa muscular para suportar o impacto da elite nacional. Já Jefté busca se consolidar como reserva imediato após superar um edema na coxa no início do ano.

"Piquerez temos resguardado um pouco… Arthur está a treinar conosco e tem vindo a crescer. Jefté pode jogar o próximo jogo perfeitamente", declarou Abel após vitórias recentes, indicando que a escolha passará pelo desempenho nos treinos desta semana.

Dessa forma, o Palmeiras inicia a semana com o desafio de reorganizar sua linha defensiva sem um de seus pilares. A integração entre os departamentos médicos do clube e da seleção uruguaia será constante para garantir o melhor tratamento ao atleta. Enquanto isso, o foco da torcida se volta para Barueri, onde o Verdão tentará manter o embalo no Brasileirão e provar que o elenco tem profundidade suficiente para superar perdas técnicas desse calibre.