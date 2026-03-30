CBF fecha novo patrocínio e terá IA a serviço da Seleção

Entidade comemora novo acordo que vai render ainda mais dentro e fora de campo - (crédito: Foto: Nelson Terme / CBF)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou nesta segunda-feira (30/3) um acordo estratégico com o Google às vésperas da Copa do Mundo. A multinacional de tecnologia passa a apoiar não apenas a Seleção Masculina principal, mas também a Feminina e todas as categorias de base (do sub-15 ao sub-23). O grande diferencial do contrato é a integração da Inteligência Artificial (Google Gemini) nos processos da entidade. Desse modo, o objetivo é modernizar a análise de dados e aproximar o futebol brasileiro das inovações globais.

Ao contrário de patrocinadores tradicionais, o Google não estampará sua marca nos uniformes de treino. A exposição ocorrerá em backdrops de entrevistas coletivas, ativações de marketing e experiências digitais. Embora os valores individuais não tenham sido revelados, o montante total arrecadado pela CBF com novos parceiros em 2026 incluindo nomes como Uber, iFood, Volkswagen e a recém-chegada Sadia já ultrapassa a marca de R$ 250 milhões, aproveitando o pico de visibilidade do ano mundialista.

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O anúncio aconteceu em Orlando, onde a delegação brasileira se prepara para o amistoso contra a Croácia. A chegada do Google reforça um cronograma de parcerias de peso que já contava com gigantes como Nike, Vivo e Itaú, e que ainda terá a inclusão da Azul Linhas Aéreas. Para a cúpula da CBF, a entrada de uma "Big Tech" no quadro de patrocinadores sinaliza uma mudança de postura institucional, focando em performance técnica através de ferramentas de IA para auxiliar as comissões técnicas de Carlo Ancelotti e Arthur Elias.

IA e inovação tecnológica nos bastidores da Seleção

A implementação do Google Gemini na rotina das seleções visa otimizar a coleta e o processamento de informações táticas e físicas dos atletas. A intenção da CBF é que a ferramenta ajude na tomada de decisões estratégicas e na identificação de padrões de jogo dos adversários durante a Copa do Mundo. Inegavelmente, o Brasil tenta recuperar o protagonismo mundial não apenas pelo talento individual, mas também pelo suporte tecnológico de ponta oferecido aos seus profissionais.

Dessa forma, a Seleção Brasileira desembarcará no Mundial com um dos portfólios comerciais mais robustos de sua história. Com o caixa reforçado e o suporte da Inteligência Artificial, a entidade espera que o investimento se reflita em resultados dentro de campo. Enquanto o foco de Ancelotti está em definir a lista final de convocados em maio, o departamento comercial da CBF celebra o sucesso em atrair marcas globais que buscam associar inovação à mística da Amarelinha.