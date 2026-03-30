Ancelotti confirma Danilo, do Flamengo, na Copa do Mundo

Danilo, do Flamengo, está garantido na lista de Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção Brasileira já tem um nome garantido para a Copa do Mundo de 2026. Não é Vini Jr, nem Raphinha. Trata-se de Danilo, do Flamengo. Mesmo sendo reserva no Rubro-Negro, o jogador tem a confiança do técnico Carlo Ancelotti. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (30/3), em Orlando, nos Estados Unidos, o treinador italiano confirmou o defensor na lista final.

"Danilo é um jogador muito importante. É seguro estar na lista final porque eu gosto dele. Entre os nove defensores vai estar o Danilo", garantiu o treinador italiano.

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Uma das razões para Danilo ser nome certo na convocação de Carlo Ancelotti é a sua versatilidade. Afinal, ele pode atuar tanto como lateral-direito quanto zagueiro. O treinador italiano, aliás, gosta de defensores com essa capacidade e preza por isso. Outros nomes com as mesmas características devem integrar a lista, como Éder Militão, do Real Madrid.

Atualmente, a Seleção Brasileira sofre com falta de opções nas laterais. Portanto, Ancelotti precisou buscar outra solução. Entre elas, zagueiros com capacidade para atuar na lateral. Danilo, assim como Éder Militão, são laterais de origem e se tornaram zagueiros com o tempo. Antes de chegar ao Flamengo, ele já atuava como uma espécie de terceiro zagueiro na Juventus, da Itália.

Ancelotti tem lista quase definida

Contratado no ano passado, Carlo Ancelotti ganhou a missão de colocar ordem na casa em pouco mais de um ano antes da Copa do Mundo. Em meio as dificuldades por causa da falta de tempo, o treinador italiano fez testes. O último deles antes da convocação final para o Mundial será nesta terça-feira (31/3), às 21h (de Brasília), contra a Croácia, algoz da Copa de 2022, em Orlando, nos Estados Unidos.

Durante a coletiva de véspera de jogo, Ancelotti admitiu que a lista final está quase definida. Embora tenha confirmado apenas o nome de Danilo, há muitos nomes que são certos, especialmente aqueles que são considerados titulares. Há disputas em aberto em todos os setores, mas o treinador italiano já tem as suas preferências bem definidas.