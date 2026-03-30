Nem Modric escapa: craque não é reconhecido em Orlando e vira "chacota" na seleção

A Croácia desembarcou em Orlando para enfrentar o Brasil, mas o primeiro assunto dentro da delegação não foi o amistoso desta terça-feira (31/3), às 21h (de Brasília). Isso porque Luka Modric, eleito Melhor do Mundo em 2018, virou personagem de um episódio inusitado em solo norte-americano após um taxista não reconhecê-lo no aeroporto.

O caso virou assunto logo após o motorista comentar que já havia levado dois jogadores da seleção croata. Tudo parecia normal até o momento em que o taxista não soube dar nomes ao ser questionado sobre quais atletas tinham feito o percurso com ele.

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Quando chegamos ao aeroporto de Orlando, o motorista nos disse que já havia levado dois dos nossos jogadores antes. Perguntamos quem, mas ele não sabia e nos mostrou a foto de Luka (Modric) e Caleta-Car, contou o zagueiro Ivan Smolcic.

A delegação insistiu no questionamento à identidade do atleta, com objetivo de confirmar se o motorista reconhecia o astro do elenco. A resposta, porém, não mudou.

Perguntamos novamente: Você já levou o Luka?, mas ele não sabia o nome, apenas apontou para a foto mais uma vez. Então, Baturina (meia da seleção) e eu perguntamos: Você não conhece o Luka?, e ele respondeu: Não conheço. Então, dissemos a ele: Você deve ser a primeira pessoa no mundo que não conhece o Luka, relatou.

Reação vira brincadeira

Jogadores não esconderam o choque com o ocorrido, mas o caso virou motivo de piada interna. Modric também levou o caso de forma espontânea e em clima leve.

"É uma questão de cultura geral que você saiba quem é Modric", completou Baturina.

A situação chama atenção sobretudo porque envolve um jogador eleito melhor do mundo após a Copa de 2018. Ele, aliás, quebrou a hegemonia de Lionel Messi, que atua na MLS, e Cristiano Ronaldo. O meio-campista croata conquistou os principais prêmios daquela temporada, incluindo o FIFA The Best e o prêmio de melhor jogador do Mundial. Além disso, Luka ainda atuou em clubes como Real Madrid.

Com Modric, Croácia chega embalada

Distinto ao Brasil, a seleção croata chega ao amistoso desta terça-feira (31/3) embalada pela vitória por 2 x 1 sobre a Colômbia, também em Orlando. O duelo contra a Canarinho marca o segundo compromisso do time de Luka em solo norte-americano nesta Data-Fifa.

A seleção segue o cronograma de treinos e se prepara para o duelo marcado para esta terça-feira (31), às 21h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando. O duelo, aliás, marcará o reencontro entre as seleções cerca de três anos e meio desde a eliminação brasileira nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, em 2022.