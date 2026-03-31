Veja a agenda de jogos da repescagem para a Copa do Mundo nesta terça

Itália é a grande atração desta terça de repescagem - (crédito: Marco Luzzani/Getty Images)

As 48 seleções que disputarão a Copa do Mundo serão definidas nesta terça-feira. Desse modo, o dia 31 de março é o último dia possível para as últimas seis seleções carimbarem seus passaportes para os Estados Unidos, México e Canadá para disputar o Mundial a partir de junho.

Portanto, confira as partidas que decidirão as últimas seis vagas na Copa do Mundo os horários e onde assisti-las.

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Bósnia x Itália – 15h45

Talvez o jogo mais aguardado da repescagem acontece nesta terça-feira. No Estádio Bilino Polje, em Zenica, na Bósnia, os donos da casa recebem a Itália, no jogo único. Semelhantemente, Bósnia e Itália buscam voltar a disputar uma Copa desde 2014, último Mundial que os dois estiveram classificados. Desse modo, quem vencer se junta a Canadá, Suíça e Catar, no Grupo B do Mundial.

Onde assistir: o duelo entre Bósnia e Itália será transmitido pelo Sportv.

Kosovo x Turquia – 15h45

De um lado, um país que sonha em disputar novamente uma Copa do Mundo. Por outro lado, um país que quer voltar a jogar um Mundial depois de 24 anos. Kosovo e Turquia fazem o jogo mais "alternativo" da repescagem europeia, no Estádio Fadil Vokrri, em Pristina, no território kosovar. Desse modo, quem levar a melhor carimba a vaga no Grupo D, ao lado de Estados Unidos, Paraguai e Austrália.

Onde assistir: a partida entre Kosovo e Turquia será transmitida pela ESPN 3 e pelo Disney+ (Plano Premium).

Suécia x Polônia – 15h45

Separados pelo Mar Báltico, Suécia e Polônia também serão separados por uma vaga na Copa do Mundo. Em Solna, na Strawberry Arena, os suecos recebem os poloneses no jogo que vale uma vaga no Grupo F da Copa do Mundo. Desse modo, quem avançar se junta a Holanda, Tunísia e Japão.

Onde assistir: o jogo entre Suécia e Polônia será transmitido pela ESPN e pelo Disney+ (Plano Premium).

Chéquia x Dinamarca – 15h45

Sem disputar uma Copa desde 2006, a Chéquia conta com a força do seu povo para finalmente voltar a jogar um Mundial. Em casa, os checos recebem a embalada Dinamarca, que disputou as últimas duas Copas, e chega após golear anteriormente a Macedônia do Norte no primeiro jogo da repescagem. Desse modo, quem avançar garante presença no Grupo A, ao lado de México, África do Sul e Coreia do Sul.

Onde assistir: o duelo entre Chéquia e Dinamarca será transmitido pelo Disney+ (Plano Premium).

RD Congo x Jamaica – 18h

Na repescagem internacional, duas seleções que buscam disputar a primeira Copa do Mundo neste século. De um lado, a República Democratica do Congo, que já disputou o Mundial quando ainda era Zaire, em 1974. Por outro lado, a Jamaica que teve sua única participação em 1998, na França. O duelo entre os Diabos Vermelhos e os Reggae Boys será no Estádio Akron, no México. Desse modo, quem levar a melhor estará no Grupo K, junto de Portugal, Uzbequistão e Colômbia.

Onde assistir: o jogo entre RD Congo e Jamaica será transmitido pelo Sportv e pela CazéTV.

Bolívia x Iraque – 0h (terça pra quarta)

A última vaga para a Copa do Mundo será disputada, no horário de Brasília, de terça para quarta-feira. No Estadio BBVA, em Monterrey, no México, a Bolívia pode dar fim a um jejum de 32 anos sem jogar um Mundial e se juntar a Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia e Equador para representar a América do Sul. Do outro lado, o Iraque quer encerrar a sina de só ter disputado anteriormente em 1986. Desse modo, quem vencer garante vaga no Grupo I, ao lado de França, Senegal e Noruega.

Onde assistir: o duelo entre Bolívia e Iraque terá transmissão de Sportv e da CazéTV.