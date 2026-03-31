Itália pode fechar março perfeito com vaga na Copa do Mundo

Comissão italiana, com Gattuso, Buffon e Bonucci, contribui com tática e com a experiência de quem jogou Copa - (crédito: Figc/Divulgação)

Trinta e um de março pode significar o resgate do orgulho italiano. Em um mês, o país comemorou a conquista de dois Grandes Prêmios de Fórmula 1, com Kimi Antonelli na China e no Japão. Também subiu ao topo do pódio nas três etapas da MotoGP, com Marco Bezzecchi, e faturou os títulos dos dois Masters 1000 de tênis nos Estados Unidos, em Miami e Indian Wells, façanha de Jannik Sinner. Nesta terça-feira, chegou o dia de o futebol dar alegrias ao povo. Se vencer a Bósnia e Herzegovina fora de casa, às 15h45, retornará à Copa do Mundo após as ausências em 2018 e 2022.

Membro da geração tetracampeã mundial com a Itália em 2006 e treinador da seleção desde junho do ano passado, Gennaro Gattuso entende que o sucesso dos compatriotas de outras modalidades pode servir de inspiração. "Outros ganham e nós não? Não há inveja, apenas muita admiração. É um ciclo, por assim dizer. Estávamos ganhando no futebol, enquanto não éramos competitivos no tênis. Ver italianos vencendo em outras modalidades me empolga", destacou, em entrevista coletiva.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O duelo contra a Bósnia e Herzegovina em Zenica, cidade a 74km da capital Sarajevo, é a última chamada para a Copa do Mundo. O vencedor será alocado no Grupo B com um dos anfitriões, o Canadá, o Catar e a Suíça. Não há vantagem: se persistir o empate, a definição da vaga será nos pênaltis.

A Itália amenizou a pressão após despachar a Irlanda do Norte por 2 x 0 na semifinal em Bérgamo cinco dias atrás. Fez um primeiro tempo nervoso, deixou de caprichar nas finalizações, mas corrigiu a rota e foi letal com os gols do meia Tonali e do centroavante Moise Kean na etapa final. Os bósnios estão mais desgastados. Devido ao empate por 1 x 1 contra País de Gales em Cardiff, jogou 120 minutos até a prorrogação e avançou com o triunfo por 4 x 2 na marca da cal.

Desde que Gattuso herdou a prancheta de Luciano Spalletti, a seleção italiana venceu seis dos sete jogos disputados. A exceção é a derrota de virada diante da forte Noruega, por 4 x 1, no Estádio San Siro. O técnico está convicto do sistema 3-5-2, com dois alas no apoio ofensivo. Hoje, o ataque deve seguir com Moise Kean e Mateo Retegui. Juntos, eles marcaram 10 dos 21 gols da Azzurra sob o comando de Gattuso.

O encontro com a Bósnia em Zenica tem um ingrediente a mais. Após a vitória sobre a Irlanda do Norte, membros da delegação italiana foram flagrados comemorando a passagem dos bálcãs à final. A atitude caiu mal, em tom de menosprezo aos adversários. Não bastasse a polêmica, um soldado italiano da Força da União Europeia no país foi acusado de espionagem por filmar treino dos donos da casa. O militar permaneceu próximo ao campo além dos 15 minutos permitidos para jornalistas e outros profissionais e estava com o celular apontado em direção à atividade.

O orgulho bósnio também está em jogo. A primeira e até então última vez do país na Copa do Mundo foi em 2014, no Brasil, quando perdeu para Argentina e Nigéria e empatou com o Irã. A antiga Iugoslávia pode ter a menor participação em Mundiais. Apenas a Croácia está garantida. Eslovênia, Sérvia, Montenegro e Macedônia do Norte ficaram pelo caminho. Independente desde 2008, Kosovo ainda nutre o sonho e encara a Turquia às 15h45.

Intercontinental

Além das quatro vagas disponíveis para a Europa, restam dois lugares para a disputa da repescagem intercontinental da Fifa. Depois de vencer a Nova Caledônia por 1 x 0, a Jamaica encara a República Democrática do Congo, às 18h, em Guadalajara, no México. À meia-noite (de Brasília), a bola rola para Iraque x Bolívia. A nação boliviana pode ser a sétima sul-americana assegurada na Copa e encerrar jejum de participação, que perdura desde 1994.

Ficha técnica

Bósnia e Herzegovina x Itália

Repescagem europeia da Copa do Mundo (jogo único)

Local: Estádio Bilino Polje, em Zenica

Arbitragem: Clément Turpin (França)

Transmissão: SporTV e Globoplay (streaming)

Prováveis escalações

Bósnia e Herzegovina — Vasjli; Muharemovic, Katic e Kolasinac; Memic, Tahirovic, Alajbegovic, Sunjic e Dedic; Dzeko e Demirovic. Técnico: Sergej Barbarez

Itália — Donnarumma; Mancini, Bastoni e Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali e Dimarco; Kean e Esposito (Retegui). Técnico: Gennaro Gattuso

Todas as finais por vaga

Europa

Terça-feira (31/3)

15h45 Bósnia x Itália

15h45 Suécia x Polônia

15h45 Kosovo x Turquia

15h45 Rep. Tcheca x Dinamarca

Transmissão: ESPN e Disney (streaming)

Intercontinental



Terça-feira (31/3)

18h RD Congo x Jamaica



Quarta-feira (1°/4)

0h Iraque x Bolívia

Transmissão: SporTV e CazéTV