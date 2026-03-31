Suécia vence Polônia e garante vaga na Copa do Mundo de 2026

A Suécia está classificada para a Copa do Mundo de 2026. Em casa, a equipe venceu a Polônia por 3 a 2 nesta terça-feira (31), na decisão da repescagem europeia. Zalewski e Swiderski marcaram para os poloneses, mas Elanga, Lagerbielke e Gyokeres garantiram a vitória sueca na Strawberry Arena, em Solna, região metropolitana de Estocolmo.
O jogo
A Polônia teve mais volume de jogo no primeiro tempo, controlou a posse de bola e finalizou mais vezes. Mesmo assim, foi a Suécia que levou a vantagem para o intervalo. Os suecos foram mais eficientes e precisaram de pouco para marcar. Elanga abriu o placar aos 19 minutos, no primeiro chute da equipe. A Polônia reagiu, criou boas chances e parou em grandes defesas de Nordfeldt até conseguir o empate com Zalewski, aos 33. Porém, a Suécia voltou a surpreender. Aos 44 minutos, Lagerbielke apareceu livre na área e marcou de cabeça após cobrança de falta.
Na volta do intervalo, o jogo seguiu movimentado e, mesmo atrás no placar, a Polônia manteve o ritmo da primeira etapa. Assim, Swiderski recolocou o empate no placar aos 10 minutos, após boa jogada coletiva dos poloneses. A Suécia sentiu o gol e a Polônia parecia que iria buscar a virada. No entanto, a estrela de Gyokeres brilhou e o atacante do Arsenal confirmou a vitória sueca aos 43 minutos.
Saiba Mais
- Esportes Veja a agenda de jogos da repescagem para a Copa do Mundo nesta terça
- Esportes Conheça João Cardoso: torpedo brasiliense brilha no atletismo dos EUA
- Esportes Fora da Seleção, Neymar desabafa sobre pressão no futebol
- Esportes Brasil x Croácia: por que o amistoso é crucial para Vinicius Junior
- Esportes Basquete: Cerrado bate o Maringá com 26 pontos de vantagem
- Esportes Itália pode fechar março perfeito com vaga na Copa do Mundo