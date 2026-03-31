Suécia vence Polônia e garante vaga na Copa do Mundo de 2026

Gyokeres decide no fim, suecos fazem 3 a 2 em casa e avançam após jogo movimentado na repescagem europeia

A Suécia pode cai no Grupo F contra Tunísia, Japão e Holanda. Uma dessas seleções pode enfrentar o Brasil na fase de 16 avos de final na Copa - (crédito: Foto: Michael Campanella/Getty Images)
A Suécia está classificada para a Copa do Mundo de 2026. Em casa, a equipe venceu a Polônia por 3 a 2 nesta terça-feira (31), na decisão da repescagem europeia. Zalewski e Swiderski marcaram para os poloneses, mas Elanga, Lagerbielke e Gyokeres garantiram a vitória sueca na Strawberry Arena, em Solna, região metropolitana de Estocolmo.

O jogo

A Polônia teve mais volume de jogo no primeiro tempo, controlou a posse de bola e finalizou mais vezes. Mesmo assim, foi a Suécia que levou a vantagem para o intervalo. Os suecos foram mais eficientes e precisaram de pouco para marcar. Elanga abriu o placar aos 19 minutos, no primeiro chute da equipe. A Polônia reagiu, criou boas chances e parou em grandes defesas de Nordfeldt até conseguir o empate com Zalewski, aos 33. Porém, a Suécia voltou a surpreender. Aos 44 minutos, Lagerbielke apareceu livre na área e marcou de cabeça após cobrança de falta.

Na volta do intervalo, o jogo seguiu movimentado e, mesmo atrás no placar, a Polônia manteve o ritmo da primeira etapa. Assim, Swiderski recolocou o empate no placar aos 10 minutos, após boa jogada coletiva dos poloneses. A Suécia sentiu o gol e a Polônia parecia que iria buscar a virada. No entanto, a estrela de Gyokeres brilhou e o atacante do Arsenal confirmou a vitória sueca aos 43 minutos.

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 31/03/2026 18:03
