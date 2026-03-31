Adversário do Brasil na Copa, Haiti empata com a Islândia em amistoso

Equipes fizeram jogo amistoso nesta terça-feira em Toronto, no Canadá. A seleção centro-americana enfrentará o Brasil na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo na Filadélfia

A seleção haitiana está no Grupo C, o mesmo do Brasil, contra Marrocos e Escócia - (crédito: Vaughn Ridley/Getty Images)
A seleção haitiana está no Grupo C, o mesmo do Brasil, contra Marrocos e Escócia - (crédito: Vaughn Ridley/Getty Images)

Depois de 52 anos, o Haiti está de volta a uma Copa do Mundo e segue sua preparação para o Mundial. A seleção caribenha, que está no Grupo C, ao lado do Brasil, Marrocos e da Escócia, entrou em campo nesta terça-feira em Toronto, no Canadá, para jogar um amistoso contra a Islândia. Os Les Grenadiers ficaram no empate em 1 a 1 com os europeus, gols de Sigurdsson para os islandeses e de Isidor para os haitianos.

A partida em Toronto ficou maracada pela paralisação de mais de uma hora por conta de um alerta de tempestade, assim como aconteceu diversas vezes na Copa do Mundo de Clubes, em 2025. Com bola rolando, os gols saíram apenas no segundo tempo de partida.

A Islândia saiu em vantagem no placar aos 16 minutos do segundo tempo. Tomasson fez boa jogada e deu assistência para o veterano Sigurdsson marcar o gol que abriu o placar da partida. No entanto, o Haiti mostrou poder de reação e buscou o empate nos minutos finais com Isidor, atacante do Sunderland, da Premier League.

Haiti será o segundo adversário do Brasil na Copa do Mundo. O duelo, que será marcado pela emoção por conta de uma relação histórica fora de campo, acontecerá no dia 19 de junho, no Lincoln Financial Field, na Philadelphia, às 22h (horário de Brasília).

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 31/03/2026 18:08 / atualizado em 31/03/2026 18:09
