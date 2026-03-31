Com três gols de pênalti, Brasil Sub-20 vence o Paraguai Sub-20 novamente

Paraguaios chegaram a sair na frente, mas Seleção conseguiu a virada com Luca Meirelles, Erick Belé e Isaque

Brasil Sub-20 vence o Paraguai Sub-20 em novo amistoso - (crédito: Foto: Staff Images / CBF)
O Brasil Sub-20 venceu novamente o Paraguai por 3 a 1, desta vez em amistoso que aconteceu no Canindé, em São Paulo, nesta terça-feira (31/3). Os paraguaios chegaram a sair na frente com Rodrigo Vera, em uma falha do goleiro João Pedro. Contudo, o Brasil conseguiu a virada com três pênaltis, todos convertidos. Os artilheiros da tarde foram Luca Meirelles, Erick Belé e Isaque.

Primeiro tempo

O Brasil Sub-20 teve uma atuação muito abaixo do esperado na primeira etapa. Com dificuldades na troca de passes, o time pouco conseguiu produzir no setor ofensivo e quase não levou perigo. Logo aos três minutos, o Paraguai abriu o placar. Rodrigo Vera aproveitou uma falha de João Pedro na saída de bola, o goleiro acabou entregando nos pés do atacante, que finalizou com precisão para marcar. Os paraguaios aliás, tiveram outras duas oportunidades para ampliar, com Martino e Rodrigo Vera, mas desta vez o arqueiro brasileiro apareceu bem para impedir.

O Brasil só acordou na reta final. Aos 43, Gabriel Carvalho cruzou na cabeça de Bruninho, mas o atacante cabeceou no meio do gol, sem problemas para o goleiro adversário. Já aos 49 minutos, Bruninho sofreu falta dentro da área após dividida com Armoa, e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Luca Meirelles converteu e deixou tudo igual.

Segundo tempo

Na etapa final, o Brasil voltou melhor e teve a primeira chance logo aos quatro minutos. Erick Belé acionou Luca Meirelles, que saiu na cara do gol. O centroavante chutou forte, rasteira, mas Armoa, com a ponta dos dedos, fez uma grande defesa. O Paraguai respondeu em uma jogadaça de Villalba, que costurou a defesa brasileira e chutou colocado, acertando o travessão. Contudo, com o passar do tempo, o jogo voltou a perder o ritmo e as chances começaram a ficar mais raras.

Assim, a bola parada voltou a ser decisiva para o Brasil. Heitor foi lançado em velocidade e acabou sendo derrubado por Herrera dentro da área. O juiz assinalou pênalti, que foi batido e convertido por Erick Belé. Na reta final do jogo, a Seleção Brasileira teve uma nova penalidade. Desta vez foi a vez de Ruiz derrubar Belé. Assim, Isaque foi para a cobrança e garantiu mais uma vitória por 3 a 1 da Canarinho em cima do Paraguai.

    postado em 31/03/2026 18:10
