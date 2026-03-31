Turquia vence Kosovo fora e garante retorno à Copa do Mundo após 24 anos

A Turquia está de volta à Copa do Mundo após 24 anos! Jogando no Estádio Fadil Vokrri, em Pristina, em Kosovo, os turcos bateram os donos da casa por 1 a 0 pela repescagem europeia, garantindo de vez a classificação ao Mundial após cinco edições ausente. Akturkoglu, já na etapa final, fez o gol que classificou a seleção, quarta colocada em sua última participação, em 2002. Dessa forma, a seleção de Vincenzo Montella estará no Grupo C do Mundial, ao lado de Estados Unidos, Paraguai e Austrália.

Primeiro tempo

O jogo começou com a Turquia melhor, testando em finalizações de longe de Akturkoglu e Çalhanoglu. No entanto, com a força de sua torcida, Kosovo cresceu no jogo, tomando as rédeas das ações. Em um momento de pressão, Asllani tentou chute de fora da área e obrigou Çakir a fazer grande defesa, aos 28?, no que foi a melhor oportunidade do primeiro tempo. Após o desvio do arqueiro, a bola ainda carimbou o travessão.

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Segundo tempo

A Turquia, com jogadores que mesclam experiência e juventude, conseguiu tirar o placar do zero em sua primeira chance na etapa final. Yildiz carregou pela esquerda e rolou para trás. Kokçu chegou batendo de primeira e via a bola indo para o fundo da rede. Com sangue de artilheiro, Akturkoglu viu que não estava impedido e deu um leve desvio para garantir o tento, aos 8?.

Precisando do gol, o técnico Franco Foda começou a mexer e mandou o time para cima. Mesmo com a Turquia fechada, buscando contragolpes, o time da casa teve uma boa oportunidade para empatar, mas Muriqi viu Çakir fazer excelente defesa, mandando o perigo para escanteio. A Turquia, exausta, buscava gastar o tempo, com Montella guardando as substituições para o fim do jogo.

KOSOVO 0 x 1 TURQUIA

Repescagem europeia – final

Data-Hora: 31/3/2026, terça-feira, 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio Fadil Vokrri, Pristina (KOS)

Gols: Akturkoglu, 8’/2ºT (0-1)

KOSOVO: Muric; Dellova, Hajrizi e Hajdari (Aliti, 35’/2ºT); Vojvoda (Zhegrova, 26’/2ºT), Hodza (Rrhamani, 45+1’/2ºT), Rexhbeça (Rashica, 35’/2ºT), e Gallapeni; Muriqi, Asllani e Muslija. Técnico: Franco Foda.

TURQUIA: Çakir; Çelik (Muldur, 44’/2ºT), Kabak, Bardacki e Kadioglu; Yuksek, Çalhanoglu (Elmali, 38’/2ºT), Kokçu e Arda Guler (Ozcan, 38’/2ºT); Yildiz (Gul, 44’/2ºT) e Akturkoglu. Técnico: Vincenzo Montella.

Árbitro: Michael Oliver (ING)

Assistentes: Stuart Burt (ING) e James Mainwaring (ING)

VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP)

Cartões Amarelos: Hajdari, Muslija, Rashica (KOS); Akturkoglu, Yuksek, Çalhanoglu, Çelik, Çakir, Montella (técnico) (TUR)