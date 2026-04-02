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Mubadala Brazil SailGP amplia ações sustentáveis na Baía de Guanabara

Equipe brasileira retira mais de 8 toneladas de lixo na Guanabara e inicia agenda ambiental antes da estreia do evento no país, em 11 de abril

Ação de coleta de lixo reuniu cerca de 80 participantes e contribuiu para a retirada de mais de 8 toneladas de resíduos - (crédito: Maria Alberici)
Ação de coleta de lixo reuniu cerca de 80 participantes e contribuiu para a retirada de mais de 8 toneladas de resíduos - (crédito: Maria Alberici)

O Mubadala Brazil SailGP Team segue consolidando a atuação na Impact League, iniciativa do SailGP que reconhece equipes por ações de sustentabilidade e impacto social dentro e fora da água. Após terminar a temporada de 2025 na segunda colocação, o time brasileiro inicia 2026 com uma agenda ampliada de projetos no país, reforçando o compromisso de usar o esporte como ferramenta de transformação.

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A primeira ação do ano foi um mutirão de limpeza realizado na Baía de Guanabara, na região da Ilha do Fundão, nesta quinta-feira (2/4). A iniciativa reuniu cerca de 80 participantes, incluindo 60 pescadores contratados, além de pesquisadores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). A ação contou ainda com a parceria da World Surf League (WSL) e a participação de atletas como Martine Grael, capitã do time brasileiro no SailGP, e a surfista de ondas gigantes Michelle des Bouillons.

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A operação, conduzida pela Nas Marés, resultou na retirada de mais de 8 toneladas de resíduos da Baía de Guanabara — o dobro do volume recolhido na edição anterior. Todo o material foi destinado a uma cooperativa responsável pela triagem e reaproveitamento.

“A Baía de Guanabara sempre teve um papel importante na minha trajetória como atleta. Participar de uma ação como essa amplia nosso olhar sobre os desafios do local e mostra como é possível gerar impacto real quando diferentes frentes se unem”, afirma Martine Grael.

Para Juliana Poncioni, CEO da Nas Marés e líder das ações de impacto do time, a iniciativa reforça a responsabilidade ambiental do esporte. “O ideal seria não precisar comemorar a retirada de lixo do oceano. Mas, dentro da realidade atual, é fundamental contribuir para gerar impacto positivo tanto para o meio ambiente quanto para as comunidades”, destaca.

A ação integra uma programação mais ampla no Rio de Janeiro ao longo de abril. No dia 6, o time promove a exibição do filme Born to Sail, com doação de equipamentos esportivos e atividades com jovens do Projeto Grael. Nos dias 7 e 8, será realizada a Clínica de Foil: Driving Change, voltada exclusivamente para mulheres. Já no dia 10, o espetáculo Mar de Soluções leva teatro e circo à Praia do Flamengo com foco em conscientização ambiental.

As iniciativas antecedem o Enel Rio Sail Grand Prix, etapa brasileira do Rolex SailGP Championship, marcada para os dias 11 e 12 de abril, na Baía de Guanabara. O evento marca a estreia da competição no Brasil e na América do Sul, reunindo equipes internacionais em regatas de alta velocidade com catamarãs F50, embarcações de última geração capazes de atingir até 100 km/h.

Os ingressos seguem disponíveis no site oficial do SailGP, com diferentes opções de experiência para o público, incluindo arquibancadas com vista privilegiada e áreas premium à beira-mar. A etapa brasileira também contará com transmissão pelos canais SporTV e BandSports.

O Mubadala Brazil SailGP Team

O Mubadala Brazil SailGP Team representa o Brasil na elite mundial da vela como a primeira equipe brasileira a competir no SailGP. Liderado por Martine Grael — a primeira mulher a capitanear uma equipe na competição —, o time conta ainda com os brasileiros Marco Grael, Mateus Isaac e Breno Kneipp como Grinders, o dinamarquês Rasmus Køstner como Flight Controller, o italiano Pietro Sibello como Wing Trimmer e os britânicos Paul Goodison (estrategista), Richard Mason (reserva) e Paul Brotherton (coach). Fora d’água, mais de 20 profissionais atuam nas áreas de engenharia, performance, logística, comunicação e operações para garantir a excelência do projeto.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 02/04/2026 19:38
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