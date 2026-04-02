Neymar recebe terceiro amarelo e desfalca Santos contra Flamengo

Neymar está fora do jogo contra o Flamengo - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

O Santos terá uma baixa significativa para o confronto contra o Flamengo, no próximo domingo (5/4), às 17h30, no Maracanã, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o atacante Neymar está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 0 sobre o Remo, na Vila Belmiro.

A advertência veio aos 40 minutos do segundo tempo e gerou forte reação do camisa 10. Após sofrer uma falta dura de Diego Hernández, o atacante reclamou com o árbitro Sávio Pereira Sampaio e acabou punido, o que provocou uma breve confusão em campo.

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Além de Neymar, o técnico Cuca também não poderá contar com Rony, que igualmente recebeu cartão amarelo e cumprirá suspensão. Contudo, a lista de ausências ainda inclui Vinícius Lira, Mayke e Gabriel Menino.

Vinícius Lira sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e não deve mais atuar nesta temporada. Já Mayke vem sendo preservado por conta do uso de corticoide, substância que pode gerar problemas em exames antidoping. Por fim, Gabriel Menino trata uma lesão no músculo posterior da coxa direita.

Em meio aos problemas, o Santos pode ganhar um reforço importante. Gabigol evolui na recuperação de um edema na panturrilha direita e está em fase de transição para o campo.

Apesar das baixas, o momento recente traz algum alívio. Com o triunfo sobre o Remo, o Santos chegou aos 10 pontos e subiu para a 12ª colocação no Brasileirão, além de alcançar o segundo jogo consecutivo sem sofrer gols.