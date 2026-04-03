Conmebol faz mudança em jogo do Palmeiras por motivo inusitado

Facundo Tello ia apitar o jogo do Palmeiras na Libertadores, mas acabou se lesionando - (crédito: Foto: Reprodução)

A Conmebol anunciou, nesta sexta-feira (3/4), uma alteração na arbitragem do confronto entre Junior Barranquilla e Palmeiras, válido pela fase de grupos da Copa Libertadores. A partida está marcada para a próxima quarta-feira (8/4), na Colômbia.

Inicialmente designado para o duelo, o árbitro Facundo Tello não terá condições de atuar. O juiz se lesionou durante a partida entre República Democrática do Congo e Jamaica, disputada na repescagem para a Copa do Mundo.

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Com o imprevisto, a entidade optou por escalar outro argentino, Maximiliano Ramírez, que vai assumir o comando do jogo. Ele já apitou uma partida do Palmeiras recentemente, na vitória por 2 a 0 sobre o Bolívar, na última temporada.

"A Comissão de Árbitros da CONMEBOL informa a substituição do árbitro principal para a partida entre Junior (COL) e Palmeiras (BRA), pela 1ª Rodada da Fase de Grupos da CONMEBOL Libertadores 2026: Facundo Tello (ARG) será substituído por Maximiliano Ramírez (ARG).", disse a nota da Conmebol.

Aliás, a lesão de Tello ocorreu na perna esquerda e exigiu sua substituição ainda na prorrogação. Além disso, o confronto chegou a estar sendo interrompido por cerca de cinco minutos para atendimento médico. Ao deixar o gramado do Estádio Akron, o árbitro recebeu aplausos do público presente. Assim, nos minutos finais da partida, o quarto árbitro, Darío Herrera, assumiu a condução do jogo.