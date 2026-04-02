Flamengo joga mal, tem jogador expulso e perde para RB Bragantino

O Flamengo conheceu a primeira derrota sob o comando de Leonardo Jardim. Irreconhecível em Bragança Paulista após a volta da Data Fifa, o rubro-negro levou 3 x 0 do Red Bull Bragantino na noite desta quinta-feira (2/4), em jogo válido pela nona rodada do Brasileirão. Pulgar, expulso por agressão no começo da etapa final, deixou o Fla com um jogador a menos.
Pitta, Gabriel e Lucas Barbosa fizeram os gols do jogo, ajudando o Massa Bruta a encerrar a sequência de três derrotas (seis jogos sem vencer) e ganhar posições na tabela. Com o triunfo, o time de Vagner Mancini sobe para 11º, com 11 pontos. São três a menos que o Flamengo, que estaciona na sexta colocação ao chegar em seu segundo jogo seguido sem vitória.
A partida demorou a engatar no interior paulista. Com boas marcações, os times não conseguiam criar e, assim, rodavam muito a bola. Até que Juninho Capixaba, em lançamento espetacular cruzando o campo, encontrou Isidro Pitta — substituto de Eduardo Sasha.
O paraguaio aproveitou cochilo de Ayrton Lucas, que deu condição ao atacante, dominou e tocou de cobertura, marcando, dessa forma, um lindo gol, aos 16'. Enfim, findou um jejum de seis jogos sem marcar – o último fora no dia 15 de fevereiro, pelo Campeonato Paulista.
A noite era mesmo de belos gols. Após novo ataque pelo lado direito (o esquerdo do Flamengo), o Red Bull Bragantino conseguiu uma sequência de escanteios. E, em jogada ensaiada, Gabriel recebeu limpa da intermediária e arriscou um chutaço, fazendo 2 a 0 em um verdadeiro golaço.
Apesar de substituição dupla no intervalo, a situação do Flamengo se deteriorou bem cedo na etapa final. Afinal, pouco após as entradas de Cebolinha e Carrascal, o volante Pulgar se irritou com Herrera e o agrediu (soco e joelhada), com o árbitro Fernando Antônio Filho (PA) aplicando apenas o amarelo inicialmente. Após análise de Diego Pombo Lopez (BA), porém, Filho voltou atrás e aplicou o vermelho direto ao chileno, deixando o Rubro-Negro com um a menos.
E não tardou para o Bragantino chegar ao terceiro. Após cruzamento de Sant’anna em escanteio, Lucas Barbosa subiu mais que todo mundo e testou para baixo, superando Rossi, aos 9. Cedendo espaços lá atrás, o Flamengo até sofreu o quarto, em contra-ataque veloz puxado por Matheus Fernandes e encerrado com categoria por Mosquera.
O volante, no entanto, roubou a bola com a mão na origem da jogada, com o tento anulado pela arbitragem. Rossi, com um milagre, evitou mais um de Pitta. Coube ao Bragantino, assim, rodar a bola e aguardar o apito final para celebrar sua primeira vitória após sete jogos sem conhecer tal sabor.
O Red Bull Bragantino segue em São Paulo, mas para atuar como visitante. Será no domingo (5/4), quando visita o Mirassol, pela décima rodada do Brasileirão. Na outra quinta (9/4), realiza sua estreia na Sul-Americana na Venezuela, contra o Carabobo.
Já o Flamengo encara o Santos no domingo, às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pela sequência do Brasileirão. Na quarta (8/4), estreia na fase de grupos da Libertadores ao encarar o Cusco (PER), fora de casa.
RB BRAGANTINO 3 x 0 FLAMENGO
Brasileirão 2026, 9ª rodada
Data e horário: 2/4/2026 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
Público Presente: 5.854
Renda: R$ 379.005,99
Gols: Pitta, 16’/1ºT (1-0); Gabriel, 38’/1ºT (2-0); Lucas Barbosa, 9’/2ºT (3-0);
RED BULL BRAGANTINO: Tiago Volpi; Sant’anna (Hurtado, 39’/2ºT), Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba (Cauê, 39’/2ºT); Gabriel, Matheus Fernandes (Gustavinho, 31’/2ºT), Herrera (Sosa, 20’/2ºT), Lucas Barbosa e Mosquera (Vinicinho, 31’/2ºT); Pitta. Técnico: Vagner Mancini.
FLAMENGO: Rossi; Royal, Ortiz, Vitão e Ayrton Lucas (Danilo, 30’/2ºT); Pulgar, Jorginho e Paquetá (Cebolinha, intervalo); Lino (De la Cruz, 13’/2ºT), Luiz Araújo (Carrascal, intervalo) e Pedro (Wallace Yan, 21’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim.
Árbitro: Fernando Antônio Filho (PA)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Acácio Menezes Leão (PA)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
Cartões Amarelos: Herrera, Matheus Fernandes, Sosa, Gustavinho (RBB); Cebolinha (FLA)
Cartões Vermelhos: Pulgar (FLA), por agressão a Herrera, aos 3’/2ºT
