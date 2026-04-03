Conselho do Corinthians aprova plano de pagamento de dívida com o Talleres

Corinthians tem dívida milionária com o Talleres por conta da contratação de Garro - (crédito: Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians)

O Corinthians avançou nas tratativas para resolver a dívida com o Talleres pela contratação de Rodrigo Garro. Na última segunda-feira (30/3), o Conselho de Orientação (CORI) aprovou o plano de pagamento apresentado pelo presidente Osmar Stabile, o que destravou a reta final das negociações.

A partir dessa aprovação, os clubes intensificaram a troca de documentos e minutas contratuais. O acordo, que gira em torno de R$ 40 milhões, está próximo de ser oficializado, restando apenas ajustes finais antes da quitação.

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"Foi aprovado (o plano de pagamento) e agora estamos na fase final de negociação, da troca de documentos, de minutas. Está no finalzinho para ajustar e efetuar o pagamento. Neste momento, não podemos fazer nenhum comentário a respeito até pelo respeito com o Talleres. Mas o Cori aprovou" afirmou Stabile, ao portal "ge".

Para acelerar o processo, o mandatário viajou recentemente à Argentina acompanhado de André Lavieri, gerente financeiro do clube. No país vizinho, eles alinharam diretamente os termos com Andrés Fassi, presidente do Talleres, que já havia demonstrado satisfação com a postura da nova diretoria alvinegra.

O imbróglio entre Corinthians e Talleres

O impasse entre as partes se arrasta desde o início da transferência. O clube argentino cobrava cerca de US$ 612 mil referentes a despesas operacionais e impostos, enquanto o Corinthians contestava a responsabilidade por esse valor. A divergência, inclusive, atrasou a regularização de Garro no começo de 2024.

Além disso, mesmo após o pagamento inicial de US$ 4 milhões, o Talleres acionou a FIFA cobrando US$ 3 milhões referentes a parcelas futuras. A entidade deu ganho de causa aos argentinos e determinou o pagamento de US$ 3.612.000, acrescidos de juros de 18% ao ano, além de multa de US$ 722.400.

Assim, com o plano aprovado e o acordo bem encaminhado, o Corinthians trabalha para encerrar de vez a disputa e regularizar a situação financeira envolvendo a contratação do meia argentino.