Palmeiras vence o Grêmio e abre vantagem na liderança

Com brilho de Marlon Freitas, o Palmeiras fez o dever de casa e conseguiu abrir vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (2/4), o volante do Verdão marcou duas vezes na vitória por 2 x 1 sobre o Grêmio, na Arena Barueri, pela 9ª rodada da competição. Foram, aliás, os primeiros gols do jogador com a camisa alviverde. Do outro lado, Carlos Vinícius, artilheiro do Brasileirão, fez o da equipe tricolor.

No geral, o time de Abel Ferreira foi superior e teve mais oportunidades, enquanto a equipe de Luís Castro apostou nos contra-ataques e conseguiu o melhor momento no início da segunda etapa. Com o resultado, o Palmeiras agora soma 22 pontos e abre três do vice-líder Fluminense.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Do outro lado, o Grêmio, que agora está na 10ª posição, com 11 pontos, acumulou a segunda derrota consecutiva e segue sem vencer fora de casa no Brasileirão. Agora, os times voltam a campo no domingo (5/4). O Alviverde visita o Bahia, que é um dos que luta pela ponta, enquanto o Tricolor recebe o lanterna Remo.

Com destaque para Allan e Jhon Arias, o Palmeiras foi superior diante do Grêmio durante o primeiro tempo. A joia e o colombiano demonstraram grande mobilidade pelas pontas e construíram várias chances. Além deles, Flaco López também foi participativo.

Apesar do volume de jogo, o time só balançou as redes no fim da etapa inicial com Marlon Freitas, que anotou seu primeiro pelo Verdão. O Grêmio, por sua vez, tentou assustar em alguns contra-ataques, mas, com exceção de um chute de longa distância de Carlos Vinícius, pouco fez Carlos Miguel trabalhar.

Na volta para a segunda etapa, o técnico Luís Castro agitou o vestiário e ainda proporcionou três mudanças. A postura dos gaúchos, portanto, ficou mais agressiva em busca do gol. E deu resultado. Logo aos sete minutos, Carlos Vinícius dominou a bola, protegeu e ganhou de Bruno Fuchs. De fora da área, mandou uma bomba para deixar tudo igual.

Na sequência, o Palmeiras tentou manter o bom ritmo do primeiro tempo, mas a defesa tricolor estava bem postada para o contra-ataque. Em um deles, Amuzu assustou Carlos Miguel e por pouco não ampliou. Porém, o Verdão respondeu em bom chute de Maurício.

Entretanto, a noite era mesmo de Marlon Freitas. Após defesa do Grêmio afastar mal a bola, o volante, que chegou ao clube neste ano, pegou de primeira e ampliou a vantagem no marcador. O gol esfriou a intensidade do Tricolor Gaúcho, que não conseguiu mais criar oportunidades, enquanto o Verdão apenas administrou o resultado.

PALMEIRAS 2 × 1 GRÊMIO

Brasileirão 2026 9ª rodada

Data: 2/4/2026 (quinta-feira)

Local: Arena Barueri, Barueri (SP)

Público/Renda: 13.572 torcedores

Gols: Marlon Freitas, 43’/1°T (1-0); Carlos Vinícius, 7’/2°T (1-1); Marlon Freitas, 26’/2°T (2-1);



PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay, Bruno Fuchs, Murilo e Jefté (Arthur, 21’/2°T); Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan (Lucas Evangelista, 38’/2°T), Maurício (Felipe Anderson, 25’/2°T) e Jhon Arias (Khellven, 38’/2°T); Flaco López (Ramón Sosa, 25’/2°T). Técnico: Abel Ferreira.



GRÊMIO: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Noriega (Dodi, intervalo), Nardoni (Bernardo Zortea, 33’/2°t) e Monsalve (Gabriel Mec, intervalo); Enamorado (Martin Braithwaite, 30’/2°T), Tetê (Amuzu, intervalo) e Carlos Vinicius. Técnico: Luís Castro.



Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Cartão Amarelo: Pedro Gabriel, Gustavo Martins, Dodi (GRE)