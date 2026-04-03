Alisson desmente técnico do Liverpool: "Não tive nova lesão"

Alisson se recupera de um desconforto muscular na coxa direita - (crédito: Foto: Tom Dulat/Getty Images)

Pouco depois após o técnico Arne Slot revelar um novo problema físico em Alisson, o goleiro brasileiro se manifestou nas redes sociais e desmentiu a informação. Dessa forma, o jogador explicou que não sofreu uma nova lesão muscular e que está em fase de tratamento, com previsão de retorno até o fim de abril.

"Não tive nova lesão. Estou em fase de tratamento, e o plano é estar em plenas condições de jogo até o final de abril", disse Alisson.

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O goleiro, de 33 anos, sentiu um desconforto muscular na coxa direita durante um treino no final de março e foi cortado da convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra França e Croácia. Dessa forma, Alisson sofreu um problema físico pela segunda vez na atual temporada. Afinal, entre outubro e novembro do ano passado, ele ficou 50 dias longe dos gramados.

Alisson já desfalcou o Liverpool em 11 jogos na temporada por causa da condição física e aumentará a lista nos próximos dias. Afinal, o goleiro não está em condições para enfrentar o Manchester City, neste sábado (4), pela Copa da Inglaterra. A CBF monitora a situação, já que a convocação para a Copa do Mundo acontecerá no dia 18 de maio.