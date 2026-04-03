InícioEsportes
CAMPEONATO BRASILEIRO

Marino é titular pela primeira vez e busca sequência no Vasco

Atacante colombiano ainda está em período de adaptação

Marino Hinestroza foi titular pela primeira vez no Vasco - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)
Único reforço do Vasco que ainda não despontou na temporada, Marino Hinestroza recebeu a primeira chance como titular. Nos últimos dois jogos, o atacante colombiano recebeu as primeiras chances com o técnico Renato Gaúcho, mas ainda busca ter mais sequência. Assim, a oportunidade contra o Coritiba pode ser um indicativo.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Sem Andrés Gómez pela primeira vez no ano, o técnico Renato Gaúcho deu oportunidade para Marino Hinestroza começar como titular no empate com o Coritiba. Contudo, o atacante colombiano apresentou pouco brilho. Nos bastidores, existe confiança na evolução do jogador, que ainda não justificou a contratação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Marino Hinestroza ainda passa por adaptação ao futebol brasileiro. Durante o período da Data Fifa, o Vasco aproveitou para intensificar a adaptação do jogador, que chegou com a expectativa de causar um impacto imediato. Ao todo, o jogador soma nove jogos e nenhuma participação direta em gols. No total das partidas, foram 227 minutos.

O Vasco desembolsou 6 milhões de dólares (R$ 32 milhões) pela contratação de Marino Hinestroza junto ao Atletico Nacional, da Colômbia.  O clube colombiano ainda ficou com 20% de uma futura venda, fator que pesou positivamente para o acordo. O Cruz-Maltino, aliás, venceu a concorrência do Boca Juniors, da Argentina.

  • Google Discover Icon
RJ
Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 03/04/2026 13:09 / atualizado em 03/04/2026 13:10
    SIGA
    x