Marino é titular pela primeira vez e busca sequência no Vasco

Único reforço do Vasco que ainda não despontou na temporada, Marino Hinestroza recebeu a primeira chance como titular. Nos últimos dois jogos, o atacante colombiano recebeu as primeiras chances com o técnico Renato Gaúcho, mas ainda busca ter mais sequência. Assim, a oportunidade contra o Coritiba pode ser um indicativo.
Sem Andrés Gómez pela primeira vez no ano, o técnico Renato Gaúcho deu oportunidade para Marino Hinestroza começar como titular no empate com o Coritiba. Contudo, o atacante colombiano apresentou pouco brilho. Nos bastidores, existe confiança na evolução do jogador, que ainda não justificou a contratação.
- Esportes Alisson desmente técnico do Liverpool: "Não tive nova lesão"
- Esportes Conmebol faz mudança em jogo do Palmeiras por motivo inusitado
- Esportes Conselho do Corinthians aprova plano de pagamento de dívida com o Talleres
- Esportes Flamengo volta perder por três ou mais gols após quase dois anos
- Esportes Vini Jr. terá maior salário da La Liga e ultrapassa R$ 107 milhões
- Esportes Lego reúne Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé e Vini Jr. para Copa 2026
Marino Hinestroza ainda passa por adaptação ao futebol brasileiro. Durante o período da Data Fifa, o Vasco aproveitou para intensificar a adaptação do jogador, que chegou com a expectativa de causar um impacto imediato. Ao todo, o jogador soma nove jogos e nenhuma participação direta em gols. No total das partidas, foram 227 minutos.
O Vasco desembolsou 6 milhões de dólares (R$ 32 milhões) pela contratação de Marino Hinestroza junto ao Atletico Nacional, da Colômbia. O clube colombiano ainda ficou com 20% de uma futura venda, fator que pesou positivamente para o acordo. O Cruz-Maltino, aliás, venceu a concorrência do Boca Juniors, da Argentina.