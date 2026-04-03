Com Renato Gaúcho, Vasco tem desempenho dos líderes do Brasileiro

Vasco de Renato Gaúcho ainda não foi derrotado em cinco jogos - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

O cenário do Vasco atravessa uma transformação radical desde que Renato Gaúcho assumiu o comando técnico da equipe. Embora o treinador tenha herdado um elenco afundado na lanterna do Brasileirão, ele alterou o destino do clube em um curto intervalo de tempo.

Após apenas cinco partidas sob nova direção, o Cruzmaltino saltou para a oitava colocação e agora soma 12 pontos na tabela de classificação.

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Essa ascensão meteórica baseia-se em uma sequência invicta de três vitórias e dois empates. Com esse desempenho, Renato Gaúcho ostenta um aproveitamento de 73,3%, número que supera inclusive o rendimento de equipes que atualmente ocupam o G-4.

Para efeito de comparação, enquanto o líder Palmeiras domina a competição com 81,48%, perseguidores diretos como Fluminense e Bahia registram uma marca inferior, com 70% de sucesso nos pontos disputados.

Além disso, os números revelam que, desde a troca na área técnica, o Vasco apresenta o segundo melhor desempenho recente de todo o campeonato. São 11 pontos nas últimas cinco rodadas, ficando atrás apenas do rival Fluminense, que garantiu 12 pontos no mesmo recorte temporal.

Esse fôlego renovado resgata as expectativas nutridas pela diretoria no início do ano, quando o planejamento ainda sob a gestão de Fernando Diniz previa uma briga direta por vaga na pré-Libertadores.

A gente trabalha sempre para buscar as vitórias. Temos pouco tempo de trabalho, apesar da Data Fifa. Mesmo assim, a equipe se comporta e joga bem. Conseguimos pontos importantíssimos. Dos 15 pontos que disputamos, conquistamos 11. É um número muito bom. A gente sempre pensa grande. Pensar grande é buscar a parte de cima da tabela, celebrou Renato.

Vasco de olho no G5

Atualmente, a cúpula vascaína prioriza a manutenção dessa estabilidade para consolidar o time na parte de cima da tabela. Diante dessa realidade promissora, o elenco concentra as energias para o próximo desafio oficial.

O time retorna aos gramados já neste sábado, quando enfrenta o Botafogo em São Januário, em duelo válido pela décima rodada da competição nacional.