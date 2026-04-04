Messi se derrete por novo estádio do Inter Miami: "Ficou incrível"

Messi vai estrear no novo estádio do Inter Miami neste sábado - (crédito: Foto: Johnnie Izquierdo/Getty Images)

O Inter Miami vai disputar sua primeira partida oficial em seu novo estádio neste sábado (4/4). O Nu Stadium será a casa do clube de Lionel Messi em seus jogos como mandante nas competições nacionais e internacionais nos Estados Unidos. O camisa 10 do time americano elogiou a estrutura em entrevista divulgada nas redes sociais do clube.

"Foi espetacular ver a nova casa, o novo estádio, ficou incrível. Estávamos ansiosos para jogar lá, para fazer nossa estreia e finalmente jogar oficialmente, e o momento chego", disse Messi.

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O craque também admitiu empolgação para estrear no novo estádio, que fica localizado na cidade do clube. Anteriormente, o Inter Miami disputava jogos como mandante em Fort Lauderdale, a cerca de 50 quilômetros de sua sede.

"Vai ser um dia muito especial para o clube por causa do que significa ter o novo estádio, que é impressionante, e ter esse estádio depois de tão pouco tempo é incrível, então vai ser um dia para aproveitar, para todos no clube, os torcedores e nós, que somos os primeiros a poder jogar neste novo estádio, então vai ser um dia muito legal", completou.

Estádio do Inter Miami aposta em modernidade e tem homenagem a Messi

Com uma capacidade para 26.700 pessoas, o Nu Stadium foi projetado para ser mais do que um simples estádio de futebol. Quem conhecer a arena poderá viver experiências que vão além de assistir a uma partida do Inter Miami.

O estádio está localizado ao lado do Aeroporto Internacional de Miami e conta com assentos cobertos. Os espaços "Premium" contam com bares, poltronas especiais com monitores individuais e uma vista panorâmica para o túnel que conecta o campo de jogo com os vestiários. O Nu Stadium também vai abrigar uma loja oficial de produtos do Inter Miami.

Um dos pontos mais especiais do Nu Stadium está em uma das arquibancadas. Um dos setores reservados para os torcedores terá o nome de Lionel Messi. No clube desde julho de 2023, o craque acumula 82 gols em 94 partidas, além de um total de 135 participações diretas em gols, somando bolas na rede e assistências, marcas que o colocam como líder histórico do clube nesses quesitos.