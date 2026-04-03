Corinthians avalia punição a Allan após expulsão contra o Fluminense

O Corinthians iniciou discussões internas para definir a punição ao volante Allan, expulso na derrota por 3 a 1 para o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, na última quarta-feira (01/4). O episódio, marcado por um gesto obsceno do jogador, fez com que a diretoria acionasse seu departamento jurídico para saber qual a possível punição ao atleta.

A cúpula alvinegra já trabalha com a aplicação de uma sanção administrativa. A tendência é de que a punição tenha impacto direto no salário do volante, embora ainda exista debate sobre o percentual que será descontado. Para isso, o clube busca respaldo legal a fim de aplicar o limite máximo permitido.

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A decisão final deve ser tomada em breve pelo presidente Osmar Stabile e pelo executivo de futebol, Marcelo Paz, com comunicação direta ao jogador. Além disso, a diretoria avalia divulgar um posicionamento oficial para dar transparência ao caso.

Apesar da gravidade do episódio, o técnico Dorival Júnior foi consultado e decidiu não afastar o atleta, mantendo a situação restrita ao campo administrativo. Internamente, a avaliação é de que Allan reconheceu o erro. O volante, inclusive, pediu desculpas pelo episódio nas redes sociais.

Outro fator que pesa na decisão é o elenco considerado enxuto. Dorival não deseja perder peças importantes, especialmente jogadores de sua confiança, como Allan, contratado a seu pedido no início da temporada. Emprestado pelo Flamengo, o volante recebe cerca de R$ 800 mil mensais. Valor que servirá como base para o cálculo da multa.

A expulsão de Allan no Corinthians

O episódio que gerou a punição ocorreu logo no início do segundo tempo. Allan fez um gesto obsceno em direção ao atacante Serna, durante uma confusão envolvendo atletas das duas equipes. Inicialmente advertido com cartão amarelo, ele acabou expulso após revisão do VAR.

Assim, com o cartão vermelho, Allan está fora do próximo compromisso contra o Internacional, neste domingo (05/4), na Neo Química Arena. O duelo é tratado como decisivo para a sequência do Corinthians na temporada.

Aliás, além da suspensão automática, o volante ainda será julgado pelo STJD. Afinal, o caso deve ser enquadrado no artigo 258 do CBJD, que prevê gancho de um a seis jogos, com possibilidade de aumento em caso de agravantes relacionados a ofensas.