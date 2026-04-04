Feras da Copa: Kylian Mbappé, a estrela da França em busca da história

A Copa do Mundo de 2026 terá mais uma vez Kylian Mbappé como uma das suas maiores atrações. O atacante francês chega para o Mundial novamente como uma estrela da seleção francesa, e com um tamanho ainda maior do que chegou em 2022.
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Após conquistar o título mundial em sua primeira Copa do Mundo em 2018, Mbappé chegou novamente em uma decisão na Copa de 2022 e mesmo com o vice-campeonato, colocou seu nome no panteão dos maiores nomes da história dos Mundiais.
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Com três gols marcados na final, Mbappé ficou a uma chance de gol de conquistar novamente o Mundial com a França. Apesar da derrota nos pênaltis, o vice não apagou uma das maiores atuações da história de um jogador em uma decisão de Copa do Mundo.
Participações em Copas do Mundo – 2
2018 – 7 jogos e quatro gols (campeão)
2022 – 7 jogos, oito gols e duas assistências (vice-campeão)
Total em Copas: 14 jogos, 12 gols e duas assistências.
Premiações individuais em Copas: Melhor jogador jovem da Copa de 2018, Artilheiro da Copa do Mundo de 2022, Bola de Prata da Copa de 2022.
Raio-X de Kylian Mbappé
Nome: Kylian Mbappé Lottin
Idade: 27 anos (20 de dezembro de 1998)
Times que jogou: Monaco (2015-2017), Paris Saint-Germain (2017-2024), Real Madrid (2024-presente)
Na seleção desde: 2017
Títulos: Copa do Mundo (2018), Uefa Nations League (2021), 7x Ligue 1, 4x Copa da França, 2x Copa da Liga Francesa, 3x Supercopa da França, Copa Intercontinental e Supercopa da Uefa.
Principais prêmios individuais: 6x Craque da Temporada da Ligue 1, 3x Seleção da Champions League, Troféu Kopa (2018), Golden Boy (2017), Chuteira de Ouro da UEFA (2024/2025)