Bárbara Coelho detona declaração de Neymar após jogo do Santos

A partida entre Santos e Remo, na quinta-feira (2/4), virou polêmica após Neymar criticar o árbitro Sávio Pereira Sampaio com um termo pejorativo. Em entrevista à beira do campo, o atacante disse que o árbitro estava de chico. Diante disso, a jornalista Bárbara Coelho, da Cazé TV, detonou a conduta do atleta e disse que o termo é machista.

"E o chico, é uma expressão banida já. Porque tem um cunho muito machista, porque chico vem de chiqueiro, de coisa nojenta, de como se a mulher, numa situação de chico, ela não prestasse. Eu sei que todas as vezes que a gente entra nesse debate é bem cansativo do lado de cá também, mas o meu convite pra gente entender: essa é uma expressão que não pode ser usada", explicou.

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Afinal, após partida, Neymar não escondeu a insatisfação com a arbitragem, porém utilizou o termo ao sair insatisfeito por conta do cartão amarelo.

É injusto sabe. Sofri uma entrada nas costas, desleal, sem necessidade, no final do jogo. Não foi a primeira, era a terceira quarta. Só fui reclamar com ele e tomei o amarelo. Enfim, é sempre assim. Acordou meio de chico. Podia nem falar com ele que já virava as costas. Tipo de árbitro que quer ser a figura do jogo. Não foi só comigo, disse Neymar.

Veja declaração de Bárbara Coelho

"A menção ao Sávio estar ‘de chico’ é o problema da fala. Eu não sei se todos sabem o que essa expressão representa, mas ela representa o fato de quando uma mulher está menstruada

E o chico, é uma expressão banida já. Porque tem um cunho muito machista, porque chico vem de chiqueiro, de coisa nojenta, de como se a mulher, numa situação de chico, ela não prestasse. Eu sei que todas as vezes que a gente entra nesse debate é bem cansativo do lado de cá também, mas o meu convite pra gente entender: essa é uma expressão que não pode ser usada.

Barbara Coelho crítica fala de Neymar "está de Chico" para o árbitro Sávio Pereira Sampaio: "Chico vem de chiqueiro, de coisa nojenta. De como se a mulher, numa situação de ‘Chico’, ela não prestasse. Ela é uma expressão machista." @CazeTVOficialpic.twitter.com/IUKBoI4a0o LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) April 3, 2026





Então, a gente não está aqui debatendo liberdade de expressão, porque ela é uma expressão machista. E todas as vezes que as pessoas têm que se dirigir a algo ruim no futebol, trazem uma mulher, trazem uma expressão pejorativa para mulheres dentro do contexto.

Pra gente parar de falar sobre esse assunto () Então vamos fazer um combinado? Eles não fazem mais isso e a gente também não reclama mais. Eu acho que isso é um bom acordo. Porque a gente só precisa falar sobre esse assunto quando alguém dá uma declaração como a do Neymar ontem.

Eu não vim disposta a falar sobre isso, mas eu não me curvo. É uma escolha que eu fiz. Então estou aqui mais uma vez dando a minha cara pra bater e dizendo que não: o Sávio não estava de chico ontem.

Sávio, ele fez uma partida ruim porque ele é um homem que comete erros. E ele deve ser questionado, ele deve ser criticado pelo trabalho dele, não porque ele está, enfim dentro de um contexto pejorativo que envolve uma situação da mulher, sabe? Não é por isso.